Hakimi et Díaz en tête… 11 joueurs formés en Espagne disputeront la Coupe du monde avec d’autres sélections

Onze joueurs nés en Espagne disputeront la Coupe du monde 2026 sous les couleurs d’autres sélections. Six d’entre eux portent le maillot du Maroc, les autres évoluant avec l’Argentine, le Ghana, le Mexique, l’Uruguay et l’Équateur.

Selon le quotidien espagnol AS, le cas d’Ibrahim Díaz a particulièrement attiré l’attention des médias. La décision de l’attaquant du Real Madrid, né à Málaga, de défendre les couleurs du Maroc a tenu en haleine les observateurs durant les mois qui ont précédé l’Euro 2024, son absence de rôle de premier plan dans les plans de Luis de la Fuente ayant finalement fait pencher la balance en faveur de la sélection marocaine.

À ses côtés figure Achraf Hakimi, capitaine des Lions de l’Atlas et champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain. Ce latéral droit, né à Madrid et formé à Getafe, a des parents marocains. Le maillot noir de l’Atlas sera également porté par Chadi Riad, né à Palma de Majorque, Ismaël Sibari, originaire de Terrassa, Mohamedi, né à Melilla, et Ayoub Amimouni, né à Fich, près de Barcelone.

Nico Paz, lui, évolue au milieu de terrain à Como et a été récemment associé à un retour au Real Madrid ; il est né à Santa Cruz de Tenerife. Son père Pablo, ancien international argentin, a disputé la Coupe du monde 1998 en France ; une filiation qui a orienté le choix du jeune homme vers l’Albiceleste.

Iñaki Williams sera également du voyage au Qatar. Né à Bilbao, l’attaquant a certes porté une fois le maillot de l’Espagne, mais le manque d’opportunités l’a conduit à opter pour le Ghana, pays d’origine de ses parents. Il a donc fait ses débuts en 2022 avec les « Étoiles noires ».

Rodrigo Zalazar, milieu du Sporting Braga, est né à Albacete ; fils de l’ex-international uruguayen José Luis Zalazar, il a disputé la Coupe du monde avec l’Uruguay.

Le contingent mexicain comprend aussi Álvaro Vidál, natif d’Oviedo. Ce milieu de terrain a passé six ans au Club América, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection mexicaine.

Enfin, Jeremy Arriavalho, formé au Racing Santander et aujourd’hui à Stuttgart, est né à Mallano en Cantabrie ; ses parents étant équatoriens, il a choisi de jouer pour le pays de ses racines. Ses huit buts inscrits lors de la première phase du championnat de deuxième division avec le Racing lui ont ouvert les portes de la sélection équatorienne en novembre dernier, et il a depuis acquis sa place dans la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde.