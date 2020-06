Achraf Hakimi en route pour l’Inter Milan

Le défenseur marocain, Achraf Hakimi, serait sur le point de prendre la direction de l’Inter Milan.

Après la et la , Achraf Hakimi pourrait partir à la découverte d’un nouveau championnat majeur cet été. Si l’on se fie à ce que révèle Gianluca Di Marzio, le latéral marocain est tout proche de signer en faveur de l’ .

Hakimi a passé les deux dernières saisons à Dortmund, mais il appartient toujours au . Son objectif numéro un était de retourner à Madrid et y évoluer régulièrement. Or, les responsables merengue et leur coach Zinédine Zidane n’ont pas été capables de lui donner cette garantie. C’est ce qui a poussé ce talentueux latéral à explorer d’autres pistes.

Le Real serait prêt à le céder pour 40M€

Le joueur serait déjà en négociations très avancées avec les responsables nerazzurri. Il a accepté d’écouter leur offre, et tout plaide en faveur d’un accord entre les deux parties. Le Real Madrid serait aussi enclin à accepter ce deal, moyennant une indemnité de 40M€ et une option sur le rachat du joueur.

Ce transfert comblerait Antonio Conte, le technicien intériste. Ce dernier a l’intention de faire évoluer son équipe en 3-5-2 et Hakimi émerge comme l’élément idéal pour occuper le rôle du piston dans le couloir droit. Avec cette acquisition, l’Inter enverra aussi un message clair à la concurrence et affichera ses ambitions pour la campagne à venir.