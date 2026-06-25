Hakimi égale un record historique datant de la Coupe du monde 1998

La star du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, s'est illustré avec la sélection marocaine lors de la victoire spectaculaire contre Haïti (4-2), en phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il a marqué un but et offert une passe décisive.

Il a d’abord ouvert le score pour les « Lions de l’Atlas », rétablissant l’égalité (1-1), puis, après avoir retrouvé le terrain, il a servi une passe décisive à Ismaël El-Sibari, qui a inscrit le but du 2-2. Une performance qui lui a valu d’être désigné homme du match.

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Il est seulement le deuxième Marocain, après Abdeljalil Haddad « Kamacho » face à l’Écosse en 1998, à réussir ce doublé but-passe décisive dans un même match de Coupe du monde.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a par ailleurs porté à 13 son nombre de sélections en Coupe du monde, un record chez les Lions de l’Atlas, devançant Hakim Ziyech et Azzedine Ounahi, crédités de 10 matchs chacun.

Grâce à ce succès, les « Lions de l’Atlas » terminent à la deuxième place du groupe C, juste derrière le Brésil, meilleur au goal average, les deux formations totalisant 7 points.

Les Marocains défieront en seizièmes de finale le vainqueur de la poule F, composée des Pays-Bas, du Japon, de la Suède et de la Tunisie, tandis que le Brésil – vainqueur de l’Écosse 3-0 ce lundi – croisera le second de ce même groupe.

Les Pays-Bas, en tête du groupe à l’issue de la dernière journée, sont donc favoris pour retrouver les Lions de l’Atlas au tour suivant, à condition de conserver leur première place, tandis que le Japon, deuxième avec le même nombre de points (4), pourrait également croiser le chemin du Maroc en cas de reversement.



