L'international marocain Achraf Hakimi a célébré de la plus belle des manières son 200e match sous le maillot du Paris Saint-Germain, après avoir mené son équipe à une précieuse victoire 3-1 contre Toulouse lors de la rencontre qui les a opposés au Parc des Princes, dans le cadre du championnat de France.

Après le match, Hakimi a exprimé sa fierté face à cet exploit, soulignant que le cap des 200 matchs avec Paris représentait un moment particulier dans sa carrière, d'autant plus qu'il coïncidait avec une victoire importante qui consolide la place de l'équipe en tête du classement.

La rencontre a été marquée par la brillante performance du Français Ousmane Dembélé, qui a livré une prestation exceptionnelle et inscrit deux superbes buts, dont l’un sur une frappe du gauche époustouflante que les supporters ont classée parmi les plus beaux buts de la saison.

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Gonzalo Ramos a ajouté le troisième but dans le temps additionnel, confirmant la supériorité de l'équipe de Luis Enrique.

Grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain porte son total à 63 points, ce qui le rapproche du titre, avec 4 points d'avance sur Lens, tandis que l'équipe a continué à livrer de solides performances avant le match très attendu contre Liverpool en Ligue des champions.