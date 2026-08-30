Hakan Çalhanoglu offre à l’Inter une victoire inutilement laborieuse en Sardaigne

L’Inter s’est inutilement fait peur dimanche contre Cagliari. Les Milanais ont dominé la quasi-totalité du match et se sont créé des occasions pour s’offrir une large victoire. Mais comme seul Hakan Çalhanoglu a marqué, le suspense est resté entier pendant longtemps, avant que le champion en titre ne préserve finalement son avantage jusqu’au bout : 0-1. L’Inter compte désormais six points en deux matches ; Cagliari, trois en deux.

Que l’Inter regagne les vestiaires avec une avance de 0-1 tenait presque du petit miracle. Les Nerazzurri ont été les maîtres sur la Sardaigne, ont tenté quinze frappes, mais n’ont trouvé la faille qu’une seule fois.

À la 10e minute, Nicolò Barella a trouvé Çalhanoglu dans l’espace, alors que trop de liberté lui était laissée à l’entrée de la surface. Le Turc a mis à profit la pureté de sa frappe en plaçant parfaitement le ballon dans le coin : 0-1.

La suite n’a été qu’un déluge d’occasions et une menace constante de l’Inter. L’équipe de l’entraîneur Christian Chivu a cependant manqué d’efficacité et a raté des opportunités par l’intermédiaire, entre autres, de Federico Dimarco, Francesco Esposito, Lautaro Martínez et Manuel Akanji.

Après la pause, le scénario n’a guère changé. L’Inter a continué à dominer et Cagliari semblait plus ou moins déjà résigné à la défaite. Les occasions ont toutefois continué à être gâchées et, petit à petit, Cagliari a commencé à y croire davantage.

La très grosse occasion, presque inévitable, de Cagliari est arrivée à dix minutes de la fin. Michel Adopo a frappé en toute liberté dans la surface, mais avant même que Josep Martínez ne soit mis à contribution, Yann Bisseck s’est mué en héros de l’Inter en repoussant de la tête le ballon sur sa ligne.