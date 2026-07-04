Hafiz Draji estime que le Cap-Vert a administré deux leçons à l’Égypte et à l’Algérie

Pour le journaliste algérien Hafiz Daraji, la sélection du Cap-Vert a offert une véritable leçon à l’Égypte et à l’Algérie en perspective de la Coupe du monde 2026, au vu de sa performance remarquable contre l’Argentine.

Les Cap-Verdiens ont livré une prestation de haut vol face aux Argentins, s’inclinant de justesse 2-3 à l’issue d’un match marathon ponctué de deux prolongations, ce samedi matin, lors des 32es de finale.

Les Africains ont bousculé le tenant du titre, mais les coéquipiers de Lionel Messi ont finalement validé leur billet pour les huitièmes, où ils retrouveront l’Égypte mardi prochain.

Sur son compte Facebook, Draji a ainsi commenté après la rencontre, adressant un conseil aux Pharaons : « L’équipe du Cap-Vert a montré que l’Argentine n’est pas ce “monstre” invincible, et qu’il faut plus de courage et de confiance que de crainte pour l’affronter. »

Il a ajouté : « Ce match a rappelé la fragilité de la performance de notre équipe face à Messi et ses coéquipiers, car elle leur a accordé un respect qui lui a fait perdre son audace et sa personnalité à certains moments de la rencontre. »

Les Algériens s’étaient eux-mêmes inclinés 3-0 face aux Argentins lors de l’ouverture de la compétition.

Qualifiés pour les seizièmes, les Verts ont ensuite été stoppés par la Suisse (2-0).

Pour Draji, la plus grande révélation de ce Mondial est l’équipe du Cap-Vert : un petit pays par la taille, mais ambitieux, qui a tenu tête au champion du monde et quitté la compétition la tête haute après un match héroïque prolongé jusqu’aux prolongations, au cours duquel elle a inscrit le plus beau but du tournoi, gagnant le respect de tous malgré l’élimination.