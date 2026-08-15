Le commentateur sportif algérien Hafid Deraji a critiqué le transfert de l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, vers le club turc de Trabzonspor, estimant que le joueur aurait pu poursuivre sa carrière au plus haut niveau et choisir un club davantage à même de répondre à ses ambitions sportives, compte tenu du statut qu'il s'est forgé au fil de ses années passées sur les pelouses européennes.

Dans un commentaire publié sur Facebook après la première apparition de Salah avec Trabzonspor, Deraji a écrit : « Quel gâchis. » Il a ajouté que la star égyptienne aurait pu continuer plusieurs années encore au niveau de compétition le plus élevé, estimant qu'un transfert vers des clubs turcs de la dimension de Galatasaray ou de Fenerbahçe lui aurait offert une concurrence plus relevée, une pression plus forte et une présence européenne plus marquée.

Le commentateur algérien a estimé que le choix de Trabzonspor, malgré sa valeur financière et populaire, ne correspondait pas, selon lui, sur le plan sportif, au statut que Salah avait établi au cours de sa carrière avec Liverpool, un statut qui l'a placé parmi les plus grandes stars du football mondial.

Les déclarations de Deraji sont intervenues à la suite du premier match de Trabzonspor en championnat turc cette saison, face à Kasımpaşa, qui s'est soldé par un match nul 1-1 et a vu la première participation de Salah sous le maillot de sa nouvelle équipe, après son entrée en jeu à la 59e minute.

Malgré les critiques adressées à sa décision de transfert, le commentateur algérien a souligné que Salah n'avait pas perdu de son éclat, mais a considéré que la star égyptienne aurait pu faire un choix différent, lui offrant un défi sportif plus grand pour la prochaine étape de sa carrière.

Le transfert de Salah à Trabzonspor a suscité un vif intérêt, compte tenu de la grande valeur que représente le joueur après des années riches avec Liverpool, ce qui fait de chaque nouvelle étape de sa carrière un sujet de suivi et de débat parmi les supporters, les critiques et les commentateurs sportifs.