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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Hafid Derradji à propos du transfert de Salah à Trabzon : quel dommage

Kasimpasa vs Trabzonspor
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M. Salah
Turquie
Égypte

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Le commentateur sportif algérien Hafid Deraji a critiqué le transfert de l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, vers le club turc de Trabzonspor, estimant que le joueur aurait pu poursuivre sa carrière au plus haut niveau et choisir un club plus à même de répondre à ses ambitions sportives, au vu du statut qu'il s'est construit durant ses années sur les pelouses européennes.

Dans un commentaire publié sur Facebook après la première apparition de Salah avec Trabzonspor, Deraji a écrit : « Quel dommage. » Il a ajouté que la star égyptienne aurait pu continuer plusieurs années encore au plus haut niveau de la compétition, estimant qu'un transfert vers des clubs turcs de l'envergure de Galatasaray ou de Fenerbahçe lui aurait offert une concurrence plus relevée, une pression plus forte et une présence européenne plus marquée.

Le commentateur algérien a estimé que le choix de Trabzonspor, malgré sa valeur financière et populaire, ne correspondait pas, selon lui, sur le plan sportif, au statut que Salah a établi au cours de sa carrière avec Liverpool, un statut qui l'a placé parmi les plus grandes stars du football mondial.

Les déclarations de Deraji sont intervenues après le premier match de Trabzonspor en championnat turc cette saison face à Kasımpaşa, qui s'est soldé par un match nul 1-1, et qui a vu Salah disputer sa première rencontre sous le maillot de son nouveau club, après être entré sur le terrain à la 59e minute.

Malgré les critiques qu'il a adressées à cette décision de transfert, le commentateur algérien a souligné que Salah n'avait pas perdu de son éclat, tout en estimant que la star égyptienne aurait pu faire un choix différent lui offrant un défi sportif plus grand pour la prochaine étape de sa carrière.

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Le transfert de Salah vers Trabzonspor a suscité un vif intérêt, compte tenu de la grande valeur que représente le joueur après des années riches passées avec Liverpool, ce qui fait de chaque nouvelle étape de sa carrière un objet d'attention et de débat parmi les supporters, les critiques et les commentateurs sportifs.

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