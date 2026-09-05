Anis Hadj Moussa a réagi de manière cryptique via Instagram à la polémique autour de son absence à Feyenoord. L’attaquant algérien ne figure pas dans le groupe pour le déplacement à NEC samedi, mais il montre sur les réseaux sociaux qu’il est bien présent à Nimègue. Il dément ainsi en partie les précédentes informations de De Telegraaf.

Hadj Moussa a partagé dans sa story Instagram une photo depuis le Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. L’attaquant y a ajouté cette phrase marquante au ton cynique : "It looks like home."

Avec cette photo, Hadj Moussa semble en tout cas vouloir contredire une partie des précédentes informations de De Telegraaf . Le journal a indiqué samedi après-midi que l’ailier était arrivé trop tard pour le départ du bus des joueurs vers Nimègue et qu’il était ensuite rentré chez lui.

Hadj Moussa partage une photo depuis le Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, accompagnée de la phrase marquante « It looks like home ». Il semble ainsi en tout cas contredire une partie des précédentes informations de De Telegraaf.

Le journal a indiqué samedi après-midi que Hadj Moussa était arrivé trop tard pour le départ du bus des joueurs vers Nimègue et qu’il était ensuite rentré chez lui. Sa photo montre qu’il s’est en tout cas retrouvé plus tard à Nimègue.

Le fait que Hadj Moussa ne fasse pas partie du groupe est en revanche désormais bien établi. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a dévoilé son onze de départ pour le duel contre NEC, et l’ailier n’y figure pas du tout, tandis que Gaoussou Diarra débute à droite et que Luciano Valente occupe le flanc gauche.

L’absence de Hadj Moussa intervient sur fond de feuilleton mercato de plus en plus intense. Ittihad Club s’est de nouveau manifesté auprès de Feyenoord samedi, selon De Telegraaf, en augmentant de quelques millions d’euros son offre précédente de 37,5 millions d’euros.

La nouvelle proposition tournerait ainsi autour de 40 millions d’euros. Si Feyenoord venait finalement à accepter un départ, il s’agirait quoi qu’il arrive d’un record pour le club : Mats Wieffer et Santiago Gimenez étaient auparavant tous deux partis pour une indemnité de transfert fixe de 32 millions d’euros.





Instagram @hadj.a20



