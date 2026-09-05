Hadj Moussa arrive en retard et refuse de jouer pour Feyenoord

Anis Hadj Moussa ne fait pas partie du groupe de Feyenoord pour le déplacement à NEC ce samedi après-midi, rapporte De Telegraaf. L’attaquant algérien est arrivé en retard pour le départ du bus des joueurs vers Nimègue, avant de rentrer chez lui.

L’absence de Hadj Moussa n’est pas sans lien avec le feuilleton autour de son transfert. L’international a jeté son dévolu sur un départ à Ittihad, qui a soumis vendredi une offre de 37,5 millions d’euros à Feyenoord.

Avec un tel montant, il s’agirait d’un transfert record pour le club de Rotterdam, mais Feyenoord a décidé vendredi soir de ne pas coopérer. Hadj Moussa souhaite ardemment boucler ce transfert vers l’Arabie saoudite, notamment en raison du salaire astronomique qui l’y attend.

Selon des informations précédentes, l’attaquant pourrait gagner plus de cinquante millions d’euros en cinq saisons à Al-Ittihad.

Ittihad garde entre-temps aussi d’autres options ouvertes. Le club a manifesté son intérêt pour l’attaquant du PSV Esmir Bajraktarevic et les Eindhovenois en ont été informés, même si Hadj Moussa reste pour le moment une cible prioritaire.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour une percée, puisque le marché des transferts en Arabie saoudite ferme le dimanche 6 septembre.

Feyenoord débute samedi à 16 h 30 son déplacement contre NEC à Nimègue sans Hadj Moussa. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst peut notamment choisir, pour occuper le flanc droit de l’attaque à la place de Hadj Moussa, entre Shaqueel van Persie et Gonçalo Borges.