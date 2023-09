Habib Beye refuse le poste d’entraîneur de l’OM !

Alors que le départ de Marcelino a été officialisé ce mercredi, Habib Beye est pressenti pour prendre sa succession. Le sénégalais répond.

Sur la Canebière, l’atmosphère n’est pas des plus paisibles à quelques heures du début de la campagne de la Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam jeudi à la Yohann Cruff arena. Après le départ de Marcelino, Marseille se retrouve sans entraîneur même si va assurer l’intérim Jacques abardonado.Ces dernières heures, le nom d’Habib Beye a été cité comme potentiel successeur de Marcelino. L’ancien défenseur de l’OM donne sa réponse.

Beye préfère le Red Star à l'OM

Le nom du technicien sénégalais a pris de l’épaisseur dans l’environnement de l’OM, ces dernières heures. Il vient de donner sa réponse. Habib Beye sur Canal « Mais je suis entraineur très heureux là où je suis sur le moment (à Red Star, ndlr). On vit de très bons moments. Je suis focus sur mon projet à moi. Je ne me positionne pas. « a d’abord signalé Beye qui espère que le club retrouvera toute sa superbe bientôt.

« Mais j’espère que ce club va se restructurer très vite pour remettre de la cohérence sportive. Car ce club a besoin de vivre des émotions. Et pas comme celles qu’on a vécues ces derniers jours. Quand on aime l’OM on a besoin d’un OM qui soit stable. Même si de temps en temps ça peut vaciller. Là, le feu est trop important. Longoria ne pourra revenir dans la même logique, mais s’il revient il faut qu’il remette de la cohérence sportive.

Frank McCourt va se retrouver devant un choix, de vite remettre un président et un directeur sportif. »

« Les joueurs ont besoin de repères. Pendant 90 minutes, des joueurs sont focus mais ce qui se passe après c’est important aussi. Les joueurs vont regarder cette gouvernance. Et regarder l’entraineur aussi car c’est le guide d’un club et le baromètre. » a ajouté le finaliste de la Coupe de l’UEFA en 2004.