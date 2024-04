Haaland une chèvre ou le GOAT ? La question se pose

Tom Cairney a décrit Erling Haaland, de Manchester City, comme un "tueur" et a répondu à Roy Keane qui l'a qualifié de "joueur de League Two".

Après la prestation décevante de Haaland pour Manchester City contre Arsenal le week-end dernier, Keane a déclaré que le jeu de l'attaquant était "si médiocre" et s'apparentait à un "joueur de Ligue 2". L'entraîneur des Cityzens, Pep Guardiola, a défendu le joueur de 23 ans, affirmant qu'il était le "meilleur attaquant du monde". Cairney, de Fulham, et Michail Antonio, de West Ham, ont également pris la défense de l'international norvégien.

S'exprimant sur The Players Channel, Cairney a déclaré : "Son cerveau [celui de Haaland] est-il son meilleur atout ? Non. Mais on n'achète pas Erling Haaland pour cela. Vous voulez qu'il descende en position de 10, qu'il se retourne et qu'il fasse une passe de 30 ou 40 mètres comme Harry Kane ? Non. C'est un tueur direct. Laissons-le faire ce qu'il fait. Il a marqué près de 250 buts et il a 23 ans. Il fait la chose la plus difficile au monde et il met le ballon au fond des filets".

Un buteur prolifique

Antonio a ajouté : "Lorsque Roy Keane jouait, quelqu'un aurait pu le traiter de "brute", de "hachoir". Roy Keane est connu pour ces commentaires, ces commentaires fous, donc personne ne va être surpris par cela". Comme l'a souligné Cairney, Haaland a été un attaquant prolifique tout au long de sa jeune carrière, inscrivant 236 buts en 288 matches.

L'attaquant norvégien a inscrit 27 buts en 31 matches pour la Norvège. Si certains aspects de son jeu pourraient être améliorés, cela n'enlève rien à son caractère impitoyable devant le but. Il est payé pour marquer des buts et il réussit très bien dans cette facette du jeu.