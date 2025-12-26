Haaland trop gros ? Il rassure Guardiola

Fidèle à son exigence légendaire, Pep Guardiola avait adressé un avertissement clair à ses troupes : tout joueur revenant avec un excès pondéral serait immédiatement écarté du groupe. L'entraîneur catalan avait même fixé un ultimatum précis, menaçant de priver de voyage à Nottingham Forest quiconque afficherait ne serait-ce que trois kilos superflus sur la balance.

Une photo pour éteindre toute polémique

Face à cette pression, Erling Haaland a choisi de répondre avec l'efficacité et l'humour qui le caractérisent. Ce jeudi, le géant norvégien a partagé sur son compte Instagram une preuve irréfutable de son sérieux : une photo de ses pieds sur sa balance affichant très précisément 94,4 kg. Accompagné de la légende "Tout va bien", ce cliché confirme que le meilleur buteur de Premier League a su résister aux tentations des repas de fin d'année pour maintenir son poids de forme optimal.

Cette rigueur garantit au Norvégien sa place dans l'avion pour le prochain déplacement des Citizens. Sauf surprise de dernière minute, Haaland sera bien présent à la pointe de l'attaque ce samedi à 13h30 sur la pelouse de Nottingham Forest. Avec un bilan impressionnant de 19 buts en seulement 17 matchs de championnat cette saison, le "Cyborg" compte bien reprendre sa marche en avant et consolider son avance en tête du classement des buteurs, pour le plus grand bonheur d'un Pep Guardiola désormais rassuré.