Haaland toujours plus haut, les chiffres fous

Haaland a enrichi son impressionnant total de buts lors de la réception des géants allemands par Manchester City en inscrivant son cinquième but de la saison en Ligue des Champions à la demi-heure de jeu. Ce but en première mi-temps a permis à la machine à buts norvégienne d'entrer dans l'histoire.

Haaland réalise un début de saison tonitruant, tant en club qu'en sélection. L'international norvégien abordait la rencontre de mercredi avec 17 buts en 13 matchs lors de la saison 2025-2026, ne restant muet que lors des défaites en championnat contre Tottenham et Aston Villa.

Le joueur de 25 ans a trompé Gregor Kobel d'une frappe puissante après avoir été trouvé par Jérémy Doku à la demi-heure de jeu, permettant à Manchester City de mener 2-0 face à Dortmund à l'Etihad Stadium. Phil Foden a ouvert le score pour les Citizens en milieu de première mi-temps, alors que City cherchait à décrocher une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

L'équipe de Pep Guardiola a réalisé un début de campagne en Ligue des Champions sans défaite, avec un match nul 2-2 à Monaco, intercalé entre un succès 2-0 à domicile contre Naples et une victoire 2-0 face aux Espagnols de Villarreal. Haaland a marqué lors des quatre matchs européens de City cette saison, et, ajouté à son doublé contre le Real Madrid à domicile la saison dernière, il a inscrit son nom dans l'histoire.

Le Norvégien entre à nouveau dans l'histoire

Le but de Haaland en première mi-temps pour City contre Dortmund a permis à l'attaquant de devenir le premier joueur à marquer lors de cinq matchs consécutifs de Ligue des Champions pour trois clubs différents. Il avait manqué le match retour des barrages de Ligue des Champions perdu contre le Real Madrid en février en raison d'une blessure.

Le puissant attaquant avait déjà réalisé cet exploit avec ses anciens clubs, Dortmund et le Red Bull Salzbourg. Haaland n'a disputé que six matchs de Ligue des champions avec Salzbourg, mais a marqué lors de cinq d'entre eux lors de la campagne européenne 2019-2020, notamment lors de la défaite 4-3 à Liverpool en octobre 2019.

Haaland a ensuite marqué lors de cinq matchs consécutifs avec Dortmund lors de la saison 2020-2021 de Ligue des champions, face à la Lazio, au Zenit Saint-Pétersbourg, au Club Bruges et à Séville, avant de rejoindre Manchester City en 2022.