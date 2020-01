Haaland révèle pourquoi il a snobé Manchester United pour Dortmund

L'attaquant a révélé pourquoi il avait choisi de rejoindre le club allemand malgré l'intérêt d'Ole Gunnar Solskjaer et des Red Devils.

Grande attraction de la première partie de saison en Europe, Erling Haaland n'a pas fait de vieux os du côté du RB . L'attaquant norvégien a éclaté aux yeux de l'Europe et du monde entier grâce à ses performances remarquées en et au nombre impressionnant de buts marqués dans son championnat. Courtisé par les plus grands clubs européens, Erling Haaland a choisi de rejoindre le cet hiver.

Un choix intelligent dans la perspective de se développer et de grandir dans une équipe joueuse et ambitieuse pour le jeune attaquant de 19 ans. Mais Erling Haaland aurait très bien pu faire un encore plus grand saut en rejoignant , très intéressé par le buteur norvégien, et ainsi retrouver Ole Gunnar Solskjaer dont il a déjà croisé la route lorsqu'il évoluait encore à Molde, déjà dans l'équipe première, entre 2017 et 2018.

"Prendre étape par étape"

L'article continue ci-dessous

Erling Haaland a justifié son choix de rejoindre Dortmund plutôt que Manchester United : "Ils sont juste venus directement me voir et ont dit: 'Nous avons besoin de vous en attaque dans notre équipe, nous aimons votre style de jeu et nous voulons vous avoir ici'. J'ai aimé la façon dont ils m'ont parlé à ce moment-là et c'est ce qui m'a poussé à signer au Borussia Dortmund. Je pensais juste que Dortmund et moi étions un bon match".

"Mes objectifs ? Je dois mieux connaître un peu les gens, bien m'entraîner avec l'équipe et nous verrons si je suis assez bon, je jouerai et nous n'aurons qu'à voir, étape par étape. Bien sûr, je veux jouer et je sais que j'ai quelque chose à donner à l'équipe. C'est mon objectif principal maintenant d'avoir des objectifs plus petits et de les atteindre et je sais que ce sera bien", a ajouté l'attaquant norvégien. Dans les colonnes de The Telegraph, Mino Raiola avait déjà évoqué le choix de son poulain.

"Le Borussia lui a parlé le plus. Tout le monde a eu la chance de lui parler en personne. Nous avons laissé cela se produire surtout quand il connaît Ole Gunnar Solskjaer .Clairement, il a estimé que ce n'était pas la bonne étape dans sa carrière. Il n'y a rien contre Manchester United ou Ole. Il a choisi le Borussia Dortmund devant eux et d'autres clubs et je suis très heureux parce qu'il va dans le club où il voulait aller et c'est le mieux pour lui en ce moment. S'il voulait aller à Manchester United, j'aurais été obligé de l'emmener à Manchester United, mais il ne l'a pas fait", avait expliqué l'Italien.