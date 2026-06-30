Haaland : « Nos chances sont minces face au Brésil »

L’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, estime que les chances de son équipe nationale de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 sont minces, malgré la qualification obtenue aux dépens de la Côte d’Ivoire.

L’attaquant, auteur du but victorieux dans les dernières minutes du match face à la Côte d’Ivoire (2-1) mardi soir, a permis à la Norvège de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Prochain rendez-vous : un huitième de finale face au Brésil, dimanche soir au stade du New Jersey, aux États-Unis.

« Nos chances sont minces », a-t-il reconnu en conférence de presse. « Affronter le Brésil en huitièmes de finale est un défi que nous devons relever. Tout le monde en Norvège est en fête en ce moment. »

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « Cette cohésion entre notre équipe et tout le pays autour de la sélection nationale nous aide à mieux jouer. »

Il a conclu : « Nous abordons les huitièmes avec une équipe de haut niveau et ce ne sera pas facile. Franchir ce cap s’annonce difficile. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais nous sommes bien préparés et nous restons prêts. »

Rappelons que Haaland, l’une des stars les plus brillantes de la Coupe du monde 2026, a déjà inscrit 5 buts en 3 matchs, n’ayant pas participé à la rencontre face à la France lors de la dernière journée de la phase de groupes.