"Haaland n'est pas à City pour l'argent"

L'attaquant était un nom important sur le marché, un joueur qui était sur le radar des plus grands clubs européens, mais il a choisi de rejoindre les Cityzens à la place.

Ferran Soriano, le directeur général de Manchester City, a déclaré les raisons pour lesquelles Haaland a opté pour leur club.

"Il nous a choisis. Vous avez vu les chiffres du transfert et ils sont très raisonnables", a déclaré Soriano dans le Daily Mail.

"Le salaire que nous lui versons est ce que nous pouvons payer et ce qui lui correspond. Nous lui avons expliqué le projet, mais l'argent aurait pu être donné par Manchester United, le Bayern Munich ou le Real Madrid. Il a décidé où il veut aller et nous sommes heureux."

Soriano a également expliqué pourquoi City a choisi de signer l'attaquant de 21 ans.

"Notre objectif est le football, bien jouer et gagner, plus que les stars", a ajouté Soriano.

"Il nous manquait un avant-centre. Nous avions quelqu'un de spectaculaire comme [Sergio] Aguero. Cela fait plus d'un an que nous cherchons un remplaçant, et Haaland est ce remplaçant."

Ils ne sont pas les plus dépensiers

Soriano s'est défendu contre les montants énormes des dépenses de transfert dont Manchester City est fréquemment accusé chaque saison. Il a également mentionné qu'ils ne sont pas ceux qui dépensent le plus d'argent en transferts.

"En ce qui concerne les revenus, Manchester United est le plus rentable des clubs anglais", a précisé Soriano.

"Nous n'avons pas plus d'argent. En fait, nous en avons moins. Combien United a-t-il dépensé récemment, et combien City a-t-il dépensé récemment ?

"Oui, si vous regardez les chiffres, vous remarquerez que United a dépensé plus et que City a remporté 11 trophées ces dernières années alors que United n'en a remporté qu'un ou deux et aucun titre de champion."