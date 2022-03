Haaland n'a encore pris aucune décision

Diaz, qui couvre Los Blancos pour le quotidien madrilène, a déclaré qu'ils étaient en mesure d'"assurer" que Haaland n'a pas encore pris de décision sur son avenir.

Rien de nouveau pour Haaland

Le Real Madrid est l'équipe qui a été la plus fortement liée à Haaland, avec Manchester City. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid devra convaincre Haaland avec son projet plutôt qu'avec de l'argent, suite à une offre astronomique du club de Manchester.

Ils ont également noté que quelle que soit la décision prise par Haaland, son agent Mino Raiola aime s'assurer que ses clients disposent d'une clause de sauvegarde.

La saga de l'été a commencé plusieurs mois plus tôt et il se pourrait que la fin ne soit pas en vue. Raiola et Haaland n'ont pas fixé de date à laquelle ils souhaitent prendre une décision. Son club actuel, le Borussia Dortmund, espère que l'affaire sera conclue le plus rapidement possible afin de commencer à travailler sur un remplaçant.