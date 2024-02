Haaland : l'offre du Real Madrid fait bégayer Guardiola

Pep Guardiola a évoqué la situation d'Erling Haaland, alors que des informations font état d'un lien entre le Norvégien et le Real Madrid.

La semaine dernière, des informations en provenance d'Espagne laissaient entendre que l'attaquant de 23 ans n'était pas satisfait de sa vie à Manchester et qu'il envisageait de quitter le club cet été. Guardiola a immédiatement réagi et réfuté les rumeurs en affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de déstabilisation de l'attaquant. Le manager catalan a ensuite de nouveau été interrogé sur la situation de Haaland.

En s'adressant aux médias, Guardiola s'est montré légèrement agacé : "Pour un journaliste ou un compte Twitter, un compte Instagram, pensez-vous qu'ils vont changer quelque chose ? Ce n'est pas ce qui va se passer. Cela se passera quand Erling décidera de prolonger son contrat ou non, quand le club décidera de prolonger un contrat ou non, ou quand nous aurons des offres potentielles pour lui ou non. Si quelqu'un veut Erling, c'est facile. Appelez Man City et demandez. C'est ce que nous faisons lorsque nous voulons signer quelqu'un. Ce n'est pas plus compliqué que cela".

"Je ne sais pas"

Lorsqu'on lui a demandé si le club souhaitait que Haaland reste, Guardiola a répondu : "Qu'en pensez-vous ? Que nous ne voulons pas qu'Erling reste ici pendant une décennie ? Nous voulons qu'il reste longtemps, très longtemps dans ce club. Pour longtemps. Nous sommes amoureux de lui, nous le voulons".

Pourtant, le coach ibérique a admis qu'il ne savait pas de quoi l'avenir serait fait. "Je n'ai pas d'informations. Il est arrivé la saison dernière et son impact a été incroyable", a-t-il déclaré. "Au début de cette saison, les chiffres étaient très bons aussi. Il a été blessé pendant deux mois. Que se passera-t-il à l'avenir ? Honnêtement, je ne sais pas. Nous sommes heureux de l'avoir, et j'espère qu'il est heureux d'être avec nous. Voilà ce que nous savons. Et le reste ? Je ne sais pas"