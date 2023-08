Haaland Joueur de l'Année, ses mots forts !

Après avoir remporté le titre de Joueur masculin de l'année de l'UEFA, Erling Haaland a expliqué à quel point il appréciait son séjour à City.

Le prolifique international norvégien s'est imposé sans surprise lors des cérémonies de remise des prix de cet été, devançant des joueurs comme Harry Kane et Bukayo Saka pour le titre de Joueur masculin de l'année de la PFA en début de semaine et obtenant également le titre de Joueur masculin de l'année de l'UEFA pour 2022-23 jeudi dernier. Après ce succès, il s'est exprimé sur le fait de "vivre le rêve" après avoir remporté la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup la saison dernière.

"Je me sens bien. J'ai gagné le triplé à l'âge de 22 ans", a déclaré Haaland après avoir reçu le prix de l'UEFA. "Je vis en quelque sorte un rêve ; c'était mon rêve quand j'étais jeune. Pouvoir le faire avec mes coéquipiers, c'est quelque chose de spécial. Cela me donne beaucoup de motivation pour continuer à travailler et à remporter d'autres trophées. Cette saison, il s'agit de garder les idées claires. Après avoir remporté la Ligue des champions, les regards seront encore plus tournés vers moi et mon équipe. Nous devons être plus affûtés et mieux préparés. Je suis prêt à essayer, je suis prêt à faire de mon mieux pour réaliser une nouvelle grande saison.

La saison n'en est qu'à ses débuts, mais l'équipe de Haaland est déjà en train de donner le ton. Si le football pratiqué n'a pas encore atteint les sommets de l'année dernière, City compte tout de même neuf points en trois matches. La hiérarchie du club cherche à renforcer l'équipe pour la nouvelle campagne, Matheus Nunes (Wolves) étant sur le point de rejoindre Manchester pour une somme importante.