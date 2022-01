Haaland finalement trop risqué pour le Real Madrid ?

L'énorme potentiel d'Erling Haaland cache un côté moins attrayant, avec ses blessures trop fréquentes pour un jeune de 21 ans, selon AS.

Samedi dernier, il a de nouveau craqué, cette fois contre Hoffenheim, et le Borussia a admis hier qu'il y avait une blessure, bien que le battage médiatique constant du Norvégien l'ait conduit à ne pas donner d'estimation de temps de repos. "Il souffre de problèmes musculaires et subira un traitement et des tests supplémentaires dans les prochains jours", peut-on lire dans le communiqué. C'est tout. Eh bien, oui, il y avait un message caché....

Le Real recule à cause des blessures

Alors que le Real Madrid continue de garder un œil sur la signature de Haaland et contemple les complications qui surviennent presque chaque jour, le physique du géant est mis en avant. Cette nouvelle blessure est la onzième qu'il a subie depuis octobre 2019 : différents problèmes musculaires, trois affections du genou, une déchirure des fibres, et il a également souffert de problèmes musculaires au niveau des fléchisseurs de la hanche et de l'abdomen. Au total, 25 matchs d'absence (Benzema, dans la même période, n'en a manqué que onze avec Madrid) et on ne sait toujours pas s'il pourra revenir pour le match retour de cette trêve, le 6 février contre le Bayer Leverkusen. Autant dire une visite à l'infirmerie pour le joyau du marché des transferts.

Le Borussia fait preuve de prudence quant à l'avenir de Haaland et encore plus en ce qui concerne les blessures. En octobre 2020, il a été autorisé à partir au Qatar pour surmonter une déchirure des fibres de son ischio-jambier. "Nous respectons son souhait de partir avec des spécialistes", a admis Michael Zorc, alors directeur sportif de Borussen. En octobre dernier, le joueur nordique a répété la manœuvre mais cette fois en se rendant à Marbella par beau temps sur la Costa del Sol avec un entraîneur du club après avoir dit à Marco Rose qu'il "ne pouvait même pas marcher".