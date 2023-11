Haaland ET Mbappé au Real Madrid ? La folle rumeur

Erling Haaland et Kylian Mbappé pourraient revenir dans le collimateur du Real, qui disposerait d'un trésor de guerre de 342 millions de livres.

Sous la présidence de Florentino Perez, les géants de la Liga sont réputés pour leur politique de recrutement des "Galactiques". Cristiano Ronaldo, Kaka, Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham et Luis Figo, entre autres, ont coché cette case par le passé.

Selon AS, le Real est prêt à dépenser une fois de plus pour les meilleurs joueurs du monde. Cela s'explique par le fait qu'il a libéré une importante somme d'argent qui peut être investie sur les marchés des transferts à venir. Madrid disposerait de 111 millions de livres (139 millions de dollars) en banque et de 231 millions de livres (290 millions de dollars) supplémentaires dans des polices de crédit pour lesquelles un financement a déjà été trouvé.