Haaland : Dortmund confirme un intérêt du Real Madrid

Le tour d'honneur d'Erling Haaland après la victoire du Borussia Dortmund contre Furth "avait l'air étrange", a admis le directeur sportif Michael Zorc, tandis que le PDG Hans-Joachim Watzke a confirmé que le Real Madrid était intéressé par la signature de l'attaquant.

Haaland a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 de Dortmund à domicile contre Furth la semaine dernière, portant son total de buts pour la saison 2021-22 de Bundesliga à 13.

La performance exceptionnelle du Norvégien a été éclipsée par ses interactions avec le public après le coup de sifflet final, mais Zorc a tenté de minimiser l'incident.

Haaland a semblé saluer les supporters à l'intérieur du Westfalenstadion en faisant le tour du terrain, alimentant ainsi les rumeurs de transfert avant la fenêtre de janvier.

Zorc admet que les actions du joueur de 21 ans semblaient bizarres, mais ne croit pas qu'il essayait de faire passer un quelconque message.

S'exprimant après la défaite 3-2 de Dortmund au Hertha samedi, le dirigeant du club a déclaré à Sky Germany : "J'ai aussi vu les images après coup. C'était un peu étrange, mais je ne pense pas que c'était un geste délibéré. Je lui ai reparlé brièvement, et ce n'est pas un problème dans l'équipe non plus.

"Qu'est-ce que c'est ? lui ai-je demandé. Rien du tout, a-t-il répondu. Cela règle la question".

Pendant ce temps, Watzke a révélé que Madrid est désireux d'attirer Haaland à Santiago Bernabeu.

Il pense que la Liga serait la prochaine destination idéale pour l'attaquant en cas de départ, mais n'a pas complètement abandonné l'espoir de conserver ses services après des discussions avec l'agent Mino Raiola.

"Tout ce que je sais, c'est que le Real Madrid est très intéressé par lui", a déclaré Watzke à BILD. "Je pourrais en citer 25 autres maintenant, mais avec le Real, je suis sûr.

"Je pense qu'il s'adapterait mieux en Espagne. En Angleterre, on joue un autre type de football. Je ne suis pas si sceptique qu'il reste avec nous.

"Moi et Raiola avons eu une bonne discussion il n'y a pas si longtemps. Lorsque nous arrivons à la fin des négociations, les conversations sont toujours assez amicales. Ce coup de fil était très amical.

"Nous aurons certainement une autre conversation dans les prochaines semaines. Si Haaland reste avec nous, il y aura peut-être plus d'euros pour lui."