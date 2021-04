Haaland, Dortmund confirme les discussions !

Le Borussia Dortmund confirme les discussions avec les proches d'Erling Haaland, qui œuvrent pour un départ au Barça.

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a confirmé qu'il avait rencontré mercredi l'agent Mino Raiola pour discuter de l'avenir d'Erling Haaland.

Les rumeurs de transfert se sont accélérées après un rapport du journal espagnol Sport, qui a révélé que Raiola s'était rendu à Barcelone jeudi pour discuter d'un déménagement pour Haaland.

Le rapport affirme que le père de Haaland, l'ancien international norvégien Alf-Inge, est allé avec Raiola pour discuter de l'attaquant avec un conseiller du nouveau président du Barca, Joan Laporta.

Zorc a répondu brièvement à Sky Germany lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs. "J'ai parlé à Raiola hier", a-t-il dit. "Nous avons clairement indiqué notre intention."

Zorc a longtemps affirmé que Haaland restera avec Dortmund pendant au moins une autre saison. "Nous planifions sur le long terme avec Erling. [Les rumeurs] n'ont pas à être traitées du tout", a-t-il déclaré en novembre. "Je peux le voir avec nous pendant longtemps."

Le mois dernier, Zorc a réaffirmé sa volonté de garder Haaland à Welt am Sonntag: "Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Nous pouvons chercher dans toute l'Europe. S'il nous quittait un jour pour aller quelque part, il n'y aurait qu'une poignée de clubs. , mais nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives. "

Dortmund est bien conscient de l'intérêt généralisé pour Haaland avec Manchester City, le Real Madrid, Chelsea et Manchester United parmi les clubs censés être en course.

Haaland a marqué 33 buts en 31 matchs pour Dortmund cette saison, dont 10 en six matches de Ligue des champions, forme qui a fait de lui peut-être le joueur le plus convoité du football mondial.

Le Bayern Munich a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de signer Haaland cet été, le PDG Karl-Heinz Rummenigge insistant sur le fait que les Bavarois ne recruteront pas un autre attaquant alors que Robert Lewandowski mène la ligne offensive.

Man City serait l'un des favoris pour signer Haaland. Son père Alf-Inge a joué pour le club de 2000 à 2003, et Erling a été photographié portant un maillot du club lorsqu'il était jeune.