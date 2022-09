Erling Haaland a déclaré qu'il voulait marquer autant de buts avec le moins de touches possibles.

L'attaquant norvégien a affronté son ancien club, le Borussia Dortmund, en Ligue des champions et, malgré une soirée tranquille pendant la majeure partie du match, il est apparu à six minutes de la fin pour marquer le but de la victoire d'une volée acrobatique. Il a ainsi porté son record à 13 buts en huit matches pour City depuis son arrivée en juillet.

Le match de mercredi n'était pas la première fois que Haaland avait du mal à s'impliquer dans le jeu de construction de City, mais il a insisté sur le fait que cela lui importait peu tant qu'il continuait à marquer des buts.

Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait toucher davantage le ballon lors des matches, Haaland a déclaré à BeIN SPORTS mercredi soir : "Mon rêve est de toucher le ballon cinq fois et de marquer cinq buts ! C'est mon plus grand rêve".

Le joueur de 22 ans semble être conscient que les autres soulignent son manque d'implication en dehors du fait de marquer, mais il a déclaré qu'il ne se laissera pas distraire par cela et qu'il continuera à se concentrer pour mettre le ballon au fond des filets.

"Les gens disent peut-être que je ne touche pas assez le ballon, mais je ne me soucie pas de cela.

Je sais ce que je vais faire, ce que je dois faire, et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui dans un match difficile. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire", a-t-il déclaré.