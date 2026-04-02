Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Haaland derrière Mbappé et Vinícius dans la course hors des terrains

Real Madrid
Manchester City
LaLiga
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
Espagne

Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, le duo du Real Madrid, ont devancé Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, dans une course passionnante en dehors du terrain.

Le journal « AS » a indiqué que Mbappé et Vinícius sont en tête du classement des salaires les plus élevés du continent européen.

Le journal espagnol a repris la liste des salaires publiée par le journal « L'Équipe », selon laquelle Mbappé et Vinícius perçoivent un salaire mensuel de 2,67 millions d'euros, devançant ainsi Haaland.

Le Norvégien Haaland touche un salaire mensuel de 2,63 millions d'euros à Manchester City.

Quant à Harry Kane et Jamal Musiala, le duo du Bayern Munich, ils touchent chacun un salaire mensuel de 2,1 millions d'euros.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Lire aussi

Rashford contrôle le retour de la star marocaine à Barcelone

Publicité