Haaland derrière Mbappé et Vinícius dans la course hors des terrains

Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, le duo du Real Madrid, ont devancé Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, dans une course passionnante en dehors du terrain.

Le journal « AS » a indiqué que Mbappé et Vinícius sont en tête du classement des salaires les plus élevés du continent européen.

Le journal espagnol a repris la liste des salaires publiée par le journal « L'Équipe », selon laquelle Mbappé et Vinícius perçoivent un salaire mensuel de 2,67 millions d'euros, devançant ainsi Haaland.

Le Norvégien Haaland touche un salaire mensuel de 2,63 millions d'euros à Manchester City.

Quant à Harry Kane et Jamal Musiala, le duo du Bayern Munich, ils touchent chacun un salaire mensuel de 2,1 millions d'euros.

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