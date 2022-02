Haaland conseillé de rejoindre le Barça

Erling Haaland admire Michu. Le Norvégien a adoré observer l'ancien joueur de Swansea et du Rayo Vallecano et entretient apparemment un lien étroit avec lui.

Michu est donc bien placé pour commenter l'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund. Lors d'un entretien avec Cadena SER, il a donné son avis sur ce que Haaland fera cet été.

Haaland doit opter pour le Barça

"J'étais avec Haaland et j'ai eu une conversation avec lui", a déclaré Michu. "Je ne pense pas qu'il va continuer à Dortmund. Haaland est à la recherche d'une équipe très forte qui peut participer à la Ligue des champions. Il cherche une équipe compétitive.

"Il m'a donné le sentiment qu'il cherche un projet sportif à long terme et il m'a dit qu'il aimait l'Espagne. Il pense plus à un projet sportif qu'à une perspective économique. Si [Kylian] Mbappé va au Real Madrid, je pense que Barcelone serait une très bonne option. Et par les temps qui courent, Haaland n'est pas cher."

Comme Michu y a fait allusion, Madrid est dans la course pour Haaland, mais sa priorité est bien Mbappé, qui deviendra joueur libre à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain cet été. Il est considéré comme acquis qu'il se dirige vers Madrid.

L'article continue ci-dessous

Mais le cas de Haaland est moins clair. Il semble très probable qu'il va quitter Dortmund et il y a une clause libératoire informelle très discutée qui est sur le point d'entrer en jeu. Mais il faudrait être courageux pour deviner sa destination potentielle. Du point de vue du FC Barcelone, il est sans aucun doute sa priorité.