Une star du Barça tombe amoureuse d'Arda Guler

Le milieu de terrain du FC Barcelone Ilkay Gundogan a comparé Arda Guler à Mesut Ozil.

Guler a été recruté par les Blancos cet été en provenance de Fenerbahçe pour un montant initial de 20 millions d'euros, avec un maximum de 10 millions d'euros de bonus. Ce montant est nettement supérieur à sa clause libératoire de 17,5 millions d'euros (15 millions de livres sterling / 19 millions de dollars), payée dans le but de devancer le FC Barcelone pour sa signature. Le jeune homme a été salué comme une future star par nombre de ses coéquipiers du Real Madrid, dont le Ballon d'Or Luka Modric, et Gundogan l'a maintenant comparé à Ozil, qui était autrefois l'un des favoris des supporters du Santiago Bernabéu.

Dans un entretien accordé au média turc AA SPOR, Gundogan a déclaré : "Guler est allé au Real Madrid : "Guler est allé au Real Madrid, c'est un joueur de football très talentueux. J'ai parlé à Rudiger, il aime beaucoup Arda. Oui, il a eu des problèmes physiques et, à cause des blessures, il n'a pas pu commencer la saison. Mais il est très talentueux. Même Ozil a dit la même chose. S'il y a un joueur de football turc qui ressemble à Mesut Ozil, son prénom est Arda Guler. Je lui prédis un bel avenir.

L'article continue ci-dessous

Guler n'a pas encore fait ses débuts au Real Madrid, car il a été victime de trois blessures depuis son transfert cet été. Il a été opéré du genou en août, avant d'être victime de deux blessures musculaires qui l'ont tenu à l'écart des compétitions. S'il avait été en forme, il aurait sans aucun doute fait partie de l'équipe turque pour les deux matches à venir contre l'Allemagne et le Pays de Galles.

Ilkay Gundogan Allemagne 2022Getty Images

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE POUR GULER ET GUNDOGAN ?

Le Real Madrid s'est montré extrêmement prudent avec Guler et ne souhaite pas le faire revenir à la compétition de manière précipitée. Le staff médical n'a pas fixé de date précise pour son retour, mais on s'attend à ce qu'il soit disponible après les vacances de Noël. En attendant, Gundogan jouera avec l'Allemagne contre la Turquie et l'Autriche lors de deux matches amicaux internationaux, les 18 et 21 novembre respectivement.