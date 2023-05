Haaland Ballon d'Or ? Bernardo Silva le trahit !

Bernardo Silva a expliqué comment son coéquipier de Manchester City, Erling Haaland, pourrait défier Lionel Messi pour le Ballon d'Or cette saison.

Haaland a pris le football anglais d'assaut en battant le record de la Premier League pour le plus grand nombre de buts en une saison dès sa première saison. Au total, il a marqué 51 fois en 47 matches pour son club et est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs, non seulement en Angleterre, mais dans le monde entier.

Pas encore prêt

Pourtant, son coéquipier Silva estime que Haaland n'est pas encore prêt à défier Messi pour le Ballon d'Or cette année, car il pense que ce n'est que si le Norvégien remporte la Ligue des champions en même temps que la Premier League qu'il sera considéré comme un challenger de l'Argentin.

Si Haaland gagne la Premier Leaue et la Ligue des champions, on peut le mettre dans la discussion du Ballon d'Or, et on peut aussi parler de VinÍ Jr. si Madrid gagne la Ligue des champions", a déclaré Silva à France Football. En général, c'est entre Messi et le vainqueur de la Ligue des champions, et jusqu'à présent, je donne le Ballon d'Or à Messi.

Cette saison, Messi a inscrit 20 buts en 38 matches avec le Paris Saint-Germain et a délivré 19 passes décisives. Il a mené l'Argentine à son troisième titre de champion du monde au Qatar l'année dernière, où il a marqué sept fois et remporté le Ballon d'or pour la deuxième fois de sa carrière. Avec la Coupe du monde déjà à son actif et le titre de champion de Ligue 1 qui suivra bientôt, Messi est actuellement le favori pour remporter la prestigieuse récompense.