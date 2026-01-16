Haaland au Real Madrid, c'est validé !

Le retour de Nico Paz est déjà prévu, et l'arrivée d'un nouveau défenseur et d'un nouveau milieu de terrain est également envisagée – sans oublier la possibilité de recruter un nouvel attaquant de pointe.

Depuis des années, le Real Madrid suit de près Erling Haaland. Le club madrilène le convoitait déjà lorsqu'il évoluait encore au Borussia Dortmund, mais l'international norvégien a finalement rejoint Manchester City, où il a réalisé des performances exceptionnelles ces deux ou trois dernières saisons.

L'année dernière, Haaland a prolongé son contrat avec le géant de Premier League, mais cela n'a pas dissuadé le Real Madrid. Le club madrilène continue de rêver de sa signature et, selon Sky Sport Allemagne, un accord pourrait être conclu dès cet été.

D'après le média, des contacts sont en cours entre les dirigeants du Real Madrid et l'agent de Haaland, Rafaela Pimienta. L'attaquant considère le Bernabéu comme l'aboutissement de sa carrière et est prêt à y faire le saut malgré son contrat avec Manchester City jusqu'en 2034.

Malgré l'intérêt du Real Madrid et les discussions en cours avec Pimienta, un transfert ne serait possible que sous certaines conditions. La principale serait le départ de Vinicius Junior, envisageable puisqu'il lui reste 18 mois de contrat, non renouvelable.

Vinicius pourrait lui-même rejoindre la Premier League dans les 12 à 18 prochains mois, ce qui ouvrirait la voie à un transfert de Haaland au Real Madrid. Si cela se concrétise, Kylian Mbappé évoluerait à gauche, et la perspective de voir ces deux joueurs évoluer ensemble ferait saliver les supporters madrilènes.