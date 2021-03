Haaland au Bayern dans le futur ? Flick "ne l'écarte pas"

Hansi Flick, le coach du Bayern, a indiqué qu'il est "tout à fait possible" qu'Erling Haaland soit le successeur de Robert Lewandowski à Munich.

L'entraineur du Bayern Munich, Hansi Flick, a refusé d'exclure la perspective de voir Erling Haaland de suivre les traces de Robert Lewandowski en passant du Borussia Dortmund aux champions d'Allemagne.

Les exploits de Haaland en matière de buts ont fait de lui l’un des joueurs les plus courtisés du football mondial, le Bayern étant susceptible de rivaliser avec certaines des plus grandes équipes si Dortmund décidait de mettre l'international norvégien sur le marché.

Lewandowski a quitté Dortmund pour le Bayern en 2014 et a remporté de nombreux trophées avec les géants bavarois, Haaland étant désigné comme un successeur potentiel.

Flick s’adressait à des journalistes avant le Der Klassiker de samedi entre le Bayern et Dortmund quand on lui a demandé s’il pouvait imaginer Haaland succédant à Lewandowski à l’Allianz Arena. Il a déclaré à Sky Allemagne: "Très, très est possible dans la vie, rien ne peut être exclu. Mais c'est loin. Il a un contrat à long terme à Dortmund et est une option pour de nombreux grands clubs."

Dortmund face à un choix cornélien pour Haaland

Haaland, qui a 29 buts en 28 matches cette saison dont un doublé contre le Bayern ce samedi, a une clause libératoire de l'ordre de 77M€ mais celle-ci n'entrera en vigueur qu'en 2022. Cependant, au vu de la valeur qu'il présente, il se peut que Dortmund cherche à le vendre dès cet été La pression pour tirer profit de Haaland pourrait être encore plus grande si Dortmund rate la Ligue des champions, le club faisant face à une rude lutte pour se qualifier pour la compétition de la saison prochaine.

Le Bayern ferait certainement partie de ceux qui souhaiteraient faire signer Haaland et Lewandowski incarne l'exemple à suivre pour le Norvégien.

L'international polonais a remporté 16 trophées majeurs en sept ans au Bayern, dont six titres de Bundesliga, trois coupes d'Allemagne et la Ligue des champions.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, le Paris Saint-Germain et la Juventus ayant également fait part d'un intérêt à son endroit, Haaland n'aura que l'embarras du choix s'il se décide de changer d'air cet été.