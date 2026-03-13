Haaland au Barça ? Laporta dévoile la vérité

Robert Lewandowski étant assuré de quitter le club à l'expiration de son contrat à la fin de la saison. Plusieurs cibles sont à l'étude par la direction sportive du club, et ces derniers jours, le nom d'Erling Haaland est revenu sur le devant de la scène.





En début de semaine, il a été rapporté que des membres de l'équipe de Victor Font avaient discuté avec Manchester City d'une possible option d'achat préférentielle pour Haaland. L'attaquant norvégien est sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2034, mais s'il venait à partir avant cette date, les Catalans pourraient être en position idéale pour le recruter, devançant ainsi des clubs comme le Real Madrid.





Bien que l'agent d'Haaland, Rafaela Piminenta, ait démenti ces discussions, Font a confirmé, selon Sport, que les négociations avec Manchester City sont en cours.





« Nous négocions une option d'achat pour Erling Haaland lorsqu'il souhaitera quitter Manchester City. »





Laporta s'en prend à Font au sujet du « mensonge » concernant Haaland.





Font a révélé cela lors du dernier débat présidentiel qui l'opposait à Joan Laporta, reprenant les propos de Pimienta dans sa réponse concernant la situation de Haaland.





« L'agent du joueur a déjà démenti les affirmations de M. Font. Ce mensonge inventé par M. Font a déjà été démenti. Cela s'est retourné contre lui, vous n'avez aucun sens de l'humour. Ils ont déjà démenti vos dires. »





Haaland n'aurait pas été une cible prioritaire pour le FC Barcelone cet été, mais sa signature future serait sans aucun doute un coup de maître pour le futur président, quel qu'il soit – que ce soit Font ou Laporta. Cependant, il semble que les Catalans n'auront aucun avantage sur les autres clubs qui rêvent d'arracher le joueur de 25 ans à l'Etihad Stadium, où il devrait rester encore huit saisons.