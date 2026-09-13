Haaland après son but dans le derby : « Je me suis senti insulté »

Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a dévoilé les coulisses passionnantes du moment où son but dans les filets de Manchester United a été examiné, lors du derby de la ville, après avoir vécu des instants d'attente avant d'avoir la certitude que son but, qui a offert à son équipe une précieuse victoire, serait validé.

Il a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sports » à l'issue de la rencontre : « Je n'ai pas compris au début pourquoi le but était examiné. J'ai cru qu'un joueur avait peut-être touché le ballon et changé sa trajectoire. » Mais il a révélé qu'il s'était senti « un peu vexé » lorsqu'il a pensé que l'arbitre Michael Oliver croyait qu'il était en position de hors-jeu.

L'attaquant norvégien a ajouté qu'il avait ensuite reçu le signe qui l'a rassuré sur la validité du but, expliquant : « J'ai regardé l'entraîneur et il m'a fait un pouce en l'air, et j'ai alors su que le but était valable, donc je me suis préparé à aller célébrer. »

Le but de Haaland est venu offrir à Manchester City le derby de la ville face à Manchester United sur le score d'un but à zéro, lors de la quatrième journée du championnat anglais, après que l'équipe a réussi à préserver son avance malgré l'obligation de disputer une partie du match à 10 joueurs.

Haaland a affirmé que gagner sur la pelouse d'Old Trafford dans de telles conditions était différent, déclarant : « C'est toujours formidable de gagner des matchs de football, et je ne considère pas cela comme acquis, mais gagner à Old Trafford, surtout à 10 joueurs, est une tâche difficile. C'est un sentiment formidable. »

L'attaquant de City a souligné que l'infériorité numérique avait contraint l'équipe à changer de style, expliquant : « Nous avons dû modifier un peu le plan, mais Enzo Maresca nous a mis en place un plan qui nous permet de jouer selon nos différents points forts, et de nous appuyer davantage sur les contre-attaques. »

Au sujet de son rôle personnel dans le match, Haaland a affirmé que sa mission était d'attendre le bon moment, déclarant : « Pour moi personnellement, je devais simplement être présent, et attendre une occasion, et si une occasion se présentait à moi, je devais être prêt à en profiter. »

Haaland ne s'est pas contenté de parler de l'aspect offensif, il a également salué l'esprit combatif dont ont fait preuve ses coéquipiers, affirmant que l'équipe avait besoin de joueurs capables de se battre dans le contexte d'un jeu à dix.

Il a dit : « Nous avions aussi besoin de combattants dans l'équipe, et nous en avons beaucoup. Regardez notre milieu de terrain, c'est quelque chose qu'ils aiment faire. »

L'attaquant norvégien a exprimé sa grande fierté devant la prestation de ses coéquipiers, affirmant que l'équipe n'avait pas perdu de sa force malgré l'infériorité numérique : « Je suis très, très fier de tout le monde, même en jouant à 10 joueurs, nous restons une bonne équipe, et nous l'avons montré aujourd'hui. Je pense que nous sommes devenus encore plus tranchants, même à 10 joueurs. »

Avec cette victoire, Manchester City a porté son total à 12 points avec un sans-faute, à égalité avec Arsenal, leader, mais il occupe la deuxième place à un but de différence, tandis que le total de Manchester United est resté figé à 4 points, à la treizième place.