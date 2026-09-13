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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Haaland après son but dans le derby : « Je me suis senti insulté »

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Angleterre
Norvège

Haaland révèle la surprise du VAR sur son but

Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a dévoilé les coulisses passionnantes du moment où son but dans les filets de Manchester United a été examiné, lors du derby de la ville, après avoir vécu des instants d'attente avant d'avoir la certitude que son but, qui a offert à son équipe une précieuse victoire, serait validé.

Il a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sports » à l'issue de la rencontre : « Je n'ai pas compris au début pourquoi le but était examiné. J'ai cru qu'un joueur avait peut-être touché le ballon et changé sa trajectoire. » Mais il a révélé qu'il s'était senti « un peu vexé » lorsqu'il a pensé que l'arbitre Michael Oliver croyait qu'il était en position de hors-jeu.

L'attaquant norvégien a ajouté qu'il avait ensuite reçu le signe qui l'a rassuré sur la validité du but, expliquant : « J'ai regardé l'entraîneur et il m'a fait un pouce en l'air, et j'ai alors su que le but était valable, donc je me suis préparé à aller célébrer. »

Le but de Haaland est venu offrir à Manchester City le derby de la ville face à Manchester United sur le score d'un but à zéro, lors de la quatrième journée du championnat anglais, après que l'équipe a réussi à préserver son avance malgré l'obligation de disputer une partie du match à 10 joueurs.

Haaland a affirmé que gagner sur la pelouse d'Old Trafford dans de telles conditions était différent, déclarant : « C'est toujours formidable de gagner des matchs de football, et je ne considère pas cela comme acquis, mais gagner à Old Trafford, surtout à 10 joueurs, est une tâche difficile. C'est un sentiment formidable. »

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L'attaquant de City a souligné que l'infériorité numérique avait contraint l'équipe à changer de style, expliquant : « Nous avons dû modifier un peu le plan, mais Enzo Maresca nous a mis en place un plan qui nous permet de jouer selon nos différents points forts, et de nous appuyer davantage sur les contre-attaques. »

Au sujet de son rôle personnel dans le match, Haaland a affirmé que sa mission était d'attendre le bon moment, déclarant : « Pour moi personnellement, je devais simplement être présent, et attendre une occasion, et si une occasion se présentait à moi, je devais être prêt à en profiter. »

Haaland ne s'est pas contenté de parler de l'aspect offensif, il a également salué l'esprit combatif dont ont fait preuve ses coéquipiers, affirmant que l'équipe avait besoin de joueurs capables de se battre dans le contexte d'un jeu à dix.

Il a dit : « Nous avions aussi besoin de combattants dans l'équipe, et nous en avons beaucoup. Regardez notre milieu de terrain, c'est quelque chose qu'ils aiment faire. »

L'attaquant norvégien a exprimé sa grande fierté devant la prestation de ses coéquipiers, affirmant que l'équipe n'avait pas perdu de sa force malgré l'infériorité numérique : « Je suis très, très fier de tout le monde, même en jouant à 10 joueurs, nous restons une bonne équipe, et nous l'avons montré aujourd'hui. Je pense que nous sommes devenus encore plus tranchants, même à 10 joueurs. »

Avec cette victoire, Manchester City a porté son total à 12 points avec un sans-faute, à égalité avec Arsenal, leader, mais il occupe la deuxième place à un but de différence, tandis que le total de Manchester United est resté figé à 4 points, à la treizième place.

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