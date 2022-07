Le Real Madrid va faire une offre de contrat à Karim Benzema avec Erling Haaland toujours en vue.

Haaland a été lié aux Blancs, après une saison incroyable au Borussia Dortmund, avant d'opter pour un transfert de 51 millions de livres à Manchester City le mois dernier.

Cependant, Haaland, qui n'a eu que 21 ans en juillet, a encore des années devant lui, puisque son contrat avec Manchester City court jusqu'en 2025.

Son contrat à l'Etihad Stadium comprend une clause de libération en 2024, et le Real Madrid surveille la situation, avec un œil sur le propre avenir de Benzema dans la capitale espagnole.

Benzema sera le capitaine du club la saison prochaine, après une brillante performance de 44 buts en 46 matchs en 2021/22, alors que le Real Madrid a remporté un doublé espagnol et européen.

Los Blancos s'en tiendront à leur politique d'offrir des prolongations d'un an - selon les rapports de Diario AS - aux joueurs âgés de plus de 30 ans dans les discussions avec Benzema.

Le contrat du Français expire en 2023, et un renouvellement de 12 mois pourrait correspondre à un transfert de 2024 pour Haaland en provenance de City.