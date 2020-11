Haaland affole les compteurs après la victoire de Dortmund contre Bruges

L'attaquant norvégien du Borussia Dortmund a encore soigné ses stats lors de la rencontre face à Bruges en Ligue des champions.

Mais où s'arrêtera-t-il ? Après un quadruplé contre le Hertha Berlin, samedi, en , Erling Haaland s'est illustré avec un doublé face au (victoire 3-0).

Avec ces deux nouveaux buts, Erling Haaland totalise 16 buts en 12 matches de . Un ratio tout bonnement époustouflant qui fait de lui le joueur le plus rapide à avoir atteint la barre des 16 buts dans cette épreuve.

Cette saison, Haaland en est à 17 buts en 13 matches avec le et est-il besoin de préciser que personne n'a fait mieux que lui en Europe ?

Et si on totalise ses buts depuis la saison dernière, toutes compétitions confondues, avec ses clubs (RB puis Dortmund) et sa sélection, Erling Haaland a tout simplement marqué 67 buts en 60 matches. Stratosphérique !

Sacré lauréat du Golden Boy 2020 le week-end dernier, si Haaland continue sur ce rythme, il sera l'un des grands favoris pour le Ballon d'or 2021 et du Soulier d'or européen 2021.