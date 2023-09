Haaland "adore" se faire crier dessus par Guardiola

Erling Haaland a déclaré qu'il "aimait ça" lorsque Pep Guardiola lui criait dessus et a expliqué pourquoi il appréciait ses coups de gueule

Le manager espagnol a publiquement réprimandé Haaland à la mi-temps d'un match de Premier League contre Burnley. Les caméras ont suivi le duo et le manager a été vu en train de réprimander l'attaquant vedette alors qu'ils se dirigeaient vers le tunnel.

Haaland a révélé l'approche de Guardiola après qu'il a remporté le titre de Joueur masculin de l'année de l'UEFA jeudi, après une saison record qui l'a vu marquer 52 buts.

Lorsqu'on lui a demandé qui était le plus effrayant entre Guardiola et son père Alf-Inge Haaland, l'attaquant a répondu : "Bonne question : "Je dois dire que Pep est parfois un peu effrayant. Mais mon père peut aussi être un peu effrayant. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien quand Pep me crie dessus parce qu'il essaie de me faire rentrer dans le crâne quelque chose qu'il ne pense pas que j'ai. Il veut juste faire de moi un meilleur footballeur, donc je ne me plains pas du tout.

Guardiola, qui a reçu le titre d'entraîneur masculin de l'année de l'UEFA, est connu pour être animé sur les lignes de touche et parfois son empressement à corriger les défauts de son équipe et de ses joueurs va trop loin. Néanmoins, ses méthodes ont porté leurs fruits au fil des ans et il peut aujourd'hui se vanter d'avoir remporté le triplé deux fois dans sa carrière avec deux équipes différentes, Barcelone et Manchester City, un exploit rare dans le monde du football.