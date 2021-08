Haaland à Liverpool ? La prédiction d'une légende du football allemand

L'homme qui a passé cinq ans avec le BVB à l'époque où il était joueur pense que l'attaquant norvégien va se rendre en Angleterre à l'été 2022.

Liverpool pourrait être un point d'atterrissage possible pour Erling Haaland à l'été 2022, affirme la légende du Borussia Dortmund, Michael Rummenigge. L'attaquant norvégien devrait favoriser un transfert en Angleterre plutôt qu'en Espagne selon lui. Les spéculations concernant les intentions futures du prolifique avant-centre de 21 ans continuent de faire rage, avec des exploits remarquables en Allemagne attirant l'attention des principales équipes à travers l'Europe.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours à la recherche de tels talents, mais connaissent actuellement des difficultés financières, tandis que des poids lourds de la Premier League tels que les rivaux de Manchester United et Manchester City, après le départ de Sergio Agüero en fin de contrat, recherchent également des options à long terme pour endosser le costume de n°9.

Rummenigge s'attend à ce que Haaland parte après avoir effectué une saison de plus à Dortmund. L'homme qui a passé cinq ans avec le BVB dans sa carrière de joueur a donné à Sport1 son point de vue sur la future destination du Norvégien : "Nous devrons attendre et voir où il va après cette saison. Le Real et le Barça ont des problèmes financiers, donc je peux l'imaginer déménager en Angleterre. Son père y jouait aussi. Je pourrais bien imaginer Liverpool pour Haaland."

Pourquoi Haaland est-il si désiré ?

Erling Haaland a fait irruption sur la scène européenne avec le Red Bull Salzbourg qu'en 2019-2020, ses nombreux buts marqués en Ligue des champions lors de cette saison ont démontré qu'il était destiné à réaliser de grandes choses dans le monde du football et lui ont valu d'être transféré dès le mercato hivernal. Depuis lors, l'attaquant pressenti pour atteindre le sommet du football mondial a marqué 62 buts en seulement 61 matches avec Dortmund.

Peu de gens peuvent prétendre être aussi productifs, en particulier au plus haut niveau, et Rummenigge admet qu'Erling Haaland est devenu un talent générationnel : "Erling Haaland est un phénomène exceptionnel. Des joueurs comme celui-là ne se présentent que tous les 30 ou 40 ans. Je ne sais pas quels sont ses projets de carrière, mais pour Dortmund, c'est bien qu'il porte toujours le maillot noir et jaune cette saison".

"C'est une machine à buts absolue, ses adversaires s'envolent à droite et à gauche quand il commence à courir. Je n'ai jamais rien vu de tel à cet âge. Le seul inconvénient avec un joueur de sa taille, ce sont ses têtes. Il ne marque pas assez de buts avec sa tête. Sinon, Haaland est un joueur parfait", a conclu Rummenigge. Le Norvégien a encore du temps devant lui pour gommer cet aspect du jeu et nul doute que cela ne freinera pas les ardeurs des meilleurs clubs européens.