Chelsea - Tuchel ironise sur les arrivées de Haaland et Lewandowski

L'entraîneur de Chelsea a manié l'ironie au moment d'évoquer les ambitions du club au mercato après l'arrivée de Romelu Lukaku.

Thomas Tuchel a plaisanté sur les efforts de Chelsea pour signer un attaquant cet été après avoir été interrogé sur Erling Haaland, après avoir vu le club faire venir Romelu Lukaku.

Le transfert de Lukaku de l'Inter à Stamford Bridge, pour un montant de 115 millions d'euros, a été annoncé jeudi, après plusieurs semaines de discussions pour le ramener à Chelsea.

Cependant, pendant une grande partie de l'été, Chelsea a été lié à la signature de Haaland qui semble parti pour rester au Borussia Dortmund. Interrogé sur Haaland, Tuchel a commencé à critiquer en plaisantant les efforts de son club sur le marché des transferts.

"Oui, nous avons essayé de signer les deux et nous voulions Lewandowski comme numéro 10 derrière, a plaisanté Tuchel avant le lancement de la Premier League contre Crystal Palace. Malheureusement, le conseil d'administration n'a pas écouté et nous n'avons que Romelu.

"Oui, nous avons raté beaucoup d'occasions, a-t-il poursuivi avec sarcasme lorsque Lionel Messi a été évoqué. C'est pour cela que vous me trouvez très énervé et ne voulant pas continuer.

"Non ! Nous avions un certain profil et nous sommes très heureux de la mentalité et de l'attitude du groupe. Nous voulions que ça reste comme ça. Ce n'est pas donné d'avoir cela dans un groupe. C'est précieux et cela peut être décisif dans le football.

"À mon avis, c'est décisif et nous sommes très attentifs et voulons le protéger. Il ne s'agissait pas d'intégrer le plus grand nombre possible de joueurs dans ce groupe. Nous devions être sûrs que le joueur était suffisamment bon, dans le bon état d'esprit et peut donner avec sa personnalité pour nous améliorer.

"Nous voulions être aussi sûrs que possible avec ce transfert. Il y a toujours des doutes sur les transferts mais nous sommes très sûrs avec Romelu parce qu'il connaît le club et ce qu'est Chelsea. C'est comme ça.

"Nous pensons que Romelu, qui est passé par ici et qui a toujours eu Chelsea dans son cœur, est le complément parfait à notre groupe car il incarne tout cela. Nous sommes fiers de cela dans ce club.

"Nous avons, bien sûr, eu des échanges au téléphone mais pour l'instant il suit le protocole et est en quarantaine quelques jours de plus et nous allons travailler sur les détails."

Hakim Ziyech sera absent pendant deux semaines après avoir évité une opération chirurgicale alors qu'on craignait qu'il se soit luxé le coude lors de la victoire en Supercoupe contre Villarreal, et N'Golo Kante est incertain pour le match à venir en raison d'une blessure non précisée, alors que Lukaku est en quarantaine après avoir signé chez les Blues.

"Hakim manquera le match à coup sûr à cause de sa blessure, a ajouté Tuchel. La décision est prise, il sera traité de manière conservatrice. Pour le moment, la situation est telle que nous n'avons pas besoin d'opération, ce qui est une très, très bonne nouvelle pour ce genre de problème.

"Nous espérons que cela continuera ainsi et qu'il pourra revenir sur le terrain dans les deux prochaines semaines. Nous ne pouvons rien promettre mais c'est ce que nous espérons. Nous avons des problèmes avec N'Golo Kante, nous devons les régler, dès le match."