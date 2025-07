Gyokeres, la réunion de la dernière chance

Liverpool vs Arsenal

Une délégation d'Arsenal s'est rendue à Lisbonne la semaine dernière afin de conclure un accord de transfert avec le Sporting CP concernant l'attaquant vedette Viktor Gyokeres.

Le groupe aurait inclus le directeur sportif Andrea Berta, qui a rejoint les Gunners en mars pour remplacer Edu Gaspar, parti du club. CNN Portugal rapporte que les discussions ont marqué une « avancée décisive » et que les responsables d'Arsenal ont quitté Lisbonne avec « presque tout réglé » pour le transfert.





Arsenal aurait également trouvé un accord avec Gyokeres sur les conditions personnelles, ce qui, combiné aux dernières informations, laisse penser que l'accord est en passe de se concrétiser. Le montant total du transfert entre les deux clubs devrait s'élever à 80 millions d'euros (68,9 millions de livres sterling ; 93,7 millions de dollars), mais l'absence d'accord définitif à ce stade est due au fait qu'il reste à déterminer la part garantie et la part variable. La différence pourrait être aussi faible que 5 millions d'euros.

Bien que la saga Gyokeres ait parfois été mouvementée, il a également été rapporté au Portugal cette semaine que le Sporting lui avait permis de retarder son retour pour la pré-saison. Ce délai supplémentaire pourrait être tout ce dont lui et les clubs ont besoin pour régler et finaliser tous les détails de son transfert.





Après deux ans au Portugal, l'ancien joueur de Brighton et Coventry Gyokeres pourrait faire son retour dans le football anglais plus tôt que prévu. Il devrait manquer le début officiel de la pré-saison d'Arsenal cette semaine, un stage facultatif étant organisé en Espagne avant cela. Mais au vu de l'évolution récente de la situation, il n'est pas exclu que le Suédois participe à la tournée en Asie de l'Est, où le premier match amical contre l'AC Milan est prévu le 23 juillet à Singapour.