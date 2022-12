Gvardiola revient sur son humiliation par Messi

Le défenseur croate Josko Gvardiol admire énormément Leo Messi.

Le défenseur croate Josko Gvardiol a connu une campagne de Coupe du monde exceptionnelle, mais il n'a pas pu empêcher l'Argentine de marquer trois buts et l'Albiceleste de se qualifier pour la finale de dimanche.

Gvardiol n'a pas eu la tâche facile face à Lionel Messi, qui était dans une forme typiquement sensationnelle, avec un but et une passe décisive pour Julian Alvarez. Messi a pris le dessus sur le défenseur de 20 ans pour servir Alvarez, et le Croate a essayé de positiver la situation.

"Il n'y a pas de joueur qui ne fasse pas d'erreurs, surtout en défense. Les erreurs font partie intrinsèque du sport et il y en aura forcément d'autres. Je vais essayer de les rendre aussi peu nombreuses que possible. "

Selon MD, Gvardiol s'est également exprimé sur le fait d'affronter Messi en demi-finale par rapport à ce qu'il a fait en club.

"J'ai déjà joué contre Messi, mais c'est un joueur complètement différent quand il joue avec l'équipe nationale".

Gvardiol a clairement beaucoup d'admiration pour Messi, qu'il a qualifié de "meilleur footballeur de l'histoire".