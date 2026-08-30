Le PSV se rendra la semaine prochaine à Amsterdam avec une grande confiance pour le choc face à l’Ajax. Les Eindhovenois ont de nouveau affiché toute leur classe dimanche après-midi en écrasant le FC Utrecht 1-6 et semblent désormais totalement lancés en Eredivisie. Guus Til a indiqué en conférence de presse qu’il attendait le week-end prochain avec impatience.

« Je ne commence à m’inquiéter que si je ne me procure pas d’occasions, et ces dernières semaines j’en ai eu pas mal », analyse Til après ses deux premiers buts de la saison. « Ensuite, ça vient tout seul. Je ne trouve pas ça si grave. Quand tu marques dans une équipe qui tourne bien, il y aura toujours des buts. Peu importe finalement qui marque. »

Après un début de saison compliqué, marqué par la douloureuse débâcle dans le Johan Cruijff Schaal contre l’AZ et le 2-2 face à Fortuna Sittard, le PSV - et Til - semblent désormais totalement libérés avec deux succès convaincants contre le FC Groningue et le FC Utrecht. Il est donc avancé dans la salle de presse qu’il n’y a sans doute pas de meilleur moment pour affronter l’Ajax.

Til n’est cependant pas totalement d’accord avec cela. Si la confiance est au plus haut au PSV, il constate aussi que l’Ajax a bien commencé sa saison. « On regarde tous l’Ajax et je pense qu’ils ont eux aussi plutôt bien débuté cette saison. Donc oui, j’ai hâte d’y être. Je pense que ce sera un match très chaud. »

Même si le ressenti est actuellement excellent chez les Eindhovenois, Til n’ose en dire davantage sur la vraie valeur du PSV qu’après la semaine prochaine. « Oui, même si je trouve que les adversaires que nous avons eus jusqu’à présent… Ce ne sont pas non plus des candidats à la relégation. Sur le papier, ce sont aussi tout simplement des matches difficiles. Mais bon, on verra bien la semaine prochaine. »

Til ne s’étonne plus non plus des nombreux changements au sein de l’effectif. « Pour moi, ce n’est pas vraiment un sujet dans le vestiaire. On n’en parle pas vraiment non plus. Tout le monde y est tellement habitué, c’est devenu naturel que des joueurs partent ou arrivent. »

Til lui-même ne semble plus devoir partir nulle part cet été. « Oui, je ne partirai pas comme ça », a déclaré Til. « Parce que je me sens tout simplement bien ici. Je ne partirai pas pour n’importe quel club. Il y a bien eu quelques clubs, mais aucun dont je me suis dit : je le fais. »