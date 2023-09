Gunddogan balance sur Manchester City

Gundogan a quitté Man City après sept ans au début de l'été, signant pour Barcelone sur un transfert gratuit. L'Allemand aurait refusé une prolongation de contrat de Man City en mai, mécontent de la durée de l'accord proposé. Mais il a révélé que la durée du contrat n'était pas la seule raison qui l'avait poussé à quitter Manchester pour la Catalogne.

L'article continue ci-dessous

"En fin de compte, il ne s'agissait pas d'un an ou deux. La durée n'a pas été atteinte. City a attendu relativement longtemps avant que les négociations ne deviennent plus intenses. Si cela s'était produit un peu plus tôt, la situation de départ aurait été différente", a déclaré Gundogan au journal allemand Bild.

Cependant, Gundogan a également admis qu'il avait peut-être choisi le bon moment pour partir : "En fin de compte, c'était la fin parfaite, il n'y avait pas de meilleur moment. C'était aussi mon rêve d'enfant de jouer pour le FC Barcelone".