Gullit : « Désolé, mais je lui aurais mis un tacle en plein visage... »

Ruud Gullit a regardé avec stupéfaction la prestation de Feyenoord contre le FC Barcelone. Le consultant de Ziggo Sport s’est surtout agacé de la manière dont Sem Steijn a célébré son but et a clairement fait savoir dans Rondo qu’il n’appréciait absolument pas ce comportement.

« Steijn, oui désolé... Je pense que je lui aurais vraiment mis un tacle en plein visage », a lancé Gullit, dont la déclaration a provoqué des visages interloqués autour de la table. « Je le jure. Si tu te mets à célébrer un but comme ça... »

Gullit dit comprendre d’où venait la réaction de Steijn, mais estime que le joueur de Feyenoord aurait dû se retenir. « Je comprends ses motivations, mais tu ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas célébrer comme ça. Ça, ce n’est pas possible. »

L’ancien international néerlandais comprenait de toute façon assez peu la manière dont le match était analysé côté rotterdamois après la rencontre. Selon Gullit, il y avait beaucoup trop de satisfaction après le match contre Barcelone.

« J’ai regardé ça avec énormément d’étonnement », a déclaré Gullit au sujet des réactions d’après-match. « J’ai trouvé cela indigne d’un grand club. » Le consultant ne partageait pas l’idée que Feyenoord pouvait tirer quelque chose de positif du match malgré le résultat.

Les mots élogieux de l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, sur le jeu de Feyenoord n’ont pas non plus impressionné Gullit. « Flick avait dit qu’il avait affronté une équipe qui jouait très bien au football. Eh bien, c’est ce que je dirais aussi, si je peux jouer tranquillement en toute liberté. »

Selon Gullit, Barcelone a tout simplement eu beaucoup trop d’espace et Feyenoord ne devait pas s’en satisfaire. « C’était une sorte de sortie scolaire. C’est ridicule. On dirait maintenant qu’ils sont contents d’avoir survécu. Vous avez pris une raclée ! »