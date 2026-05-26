Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’est-ce que la tarification dynamique ?

Avec 42 des 48 places pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 déjà attribuées, les supporters se demandent comment ils pourront suivre leur équipe lors de sa quête de gloire footballistique sur le continent américain l’été prochain.

Au total, plus de six millions de billets sont mis en vente pour les 104 matchs du tournoi. Bien que certaines des premières phases de vente soient déjà terminées, il existe encore de nombreuses occasions de mettre la main sur ces billets très convoités pour la Coupe du monde.

Comme prévu, la demande s’intensifiera à l’approche du plus grand tournoi sportif, coorganisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec un coup d’envoi fixé au 11 juin. Grâce à la tarification dynamique instaurée par la FIFA, les tarifs des places pourraient fluctuer au cours des prochains mois.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment le fonctionnement de la tarification dynamique, les canaux d’achat officiels, les prix et bien plus encore.

Qu’est-ce que la tarification dynamique ?

La FIFA appliquera la tarification dynamique lors de la vente des billets pour la Coupe du monde 2026. Ce système ajuste les prix en temps réel selon l’offre et la demande, à l’image des tarifs pratiqués par les compagnies aériennes ou les hôtels. Concrètement, le coût d’une place peut donc fluctuer d’un match à l’autre.

L’objectif affiché est de garantir un accès équitable et sécurisé aux supporters, au prix le plus proche possible de la valeur du marché.

Dans ce système soucieux de répondre à la demande, le prix des billets ne s’envole pas forcément. La Coupe du monde des clubs de la FIFA, plus tôt cette année, l’a démontré : des places pour certains matchs à élimination directe, dont la demi-finale Chelsea-Fluminense, étaient proposées à partir de 13 dollars seulement.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les principales loteries officielles – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les tarifs varient considérablement ; soyez donc prêt à comparer les différentes options avant de valider votre choix.

La FIFA a annoncé que, grâce à la tarification dynamique, les billets pour les premiers matchs de la phase de groupes seront proposés à partir de 60 dollars, mais pourraient grimper jusqu’à 6 730 dollars pour la finale.

Les tarifs peuvent évoluer au fil des différentes phases de vente. Voici les estimations :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Quelles catégories de billets pour la Coupe du monde de la FIFA sont disponibles ?

Des billets seront proposés pour chacun des 104 matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026, au fil des différentes phases de vente, et se déclinent comme suit :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les plus abordables, situés dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Outre l’achat de places individuelles pour chaque rencontre, des packs de billets sont proposés sur le portail de billetterie du site de la FIFA, comme suit :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Regardez chaque rencontre dans la salle de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres, en fonction de l’emplacement.

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Hospitalité au choix : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $ US par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option Suivez mon équipe n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 $US par personne

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront-ils mis en vente ?

Les supporters auront plusieurs opportunités d’acheter leurs places sur le site officiel de la FIFA jusqu’au coup d’envoi en juin. Les différentes phases de vente, présentées ci-dessous, diffèrent en termes de processus d’achat, de modes de paiement et de catégories de billets.

Tirage au sort de la prévente Visa

Considérée comme la première occasion d’acheter des billets pour la Coupe du monde 2026, cette prévente s’est déroulée du 10 au 19 septembre et était réservée aux supporters titulaires d’une carte Visa éligible.

Tirage au sort de la prévente Visa

Les inscriptions pour cette deuxième phase se sont déroulées du 27 au 31 octobre, selon le même principe de candidature suivie d’une sélection aléatoire. Les candidats tirés au sort ont ensuite reçu un créneau horaire dédié pour finaliser leur achat, à partir du 17 novembre. Un accès prioritaire a été accordé aux résidents des trois pays hôtes (États-Unis, Canada et Mexique) du 12 au 15 novembre, afin de leur permettre d’acheter en avant-première les billets pour les matchs disputés sur leur sol.

Tirage au sort

Après le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026, effectué le 5 décembre, la phase d’attribution aléatoire des places a commencé.

Pendant cette phase, les supporters ont pu soumettre leurs demandes de billets pour des matchs spécifiques, dès que les affiches de la phase de groupes ont été révélées.

Phase de vente de dernière minute

Ouverte le 1er avril, la phase de vente de dernière minute permet aux supporters d’acquérir les places encore disponibles selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Contrairement aux phases précédentes, il ne s'agit pas d'une loterie.

Les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

Pour acheter des billets, connectez-vous au portail officiel de billetterie de la FIFA ou créez un compte si ce n’est pas déjà fait, puis vérifiez la disponibilité des places.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :