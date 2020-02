Gueye, Tuchel et les réactions après PSG - Dijon (4-0)

Paris a étrillé Dijon ce samedi à domicile. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le PSG n’a pas failli à sa tâche à l’occasion de la réception de , ce samedi au Parc. Malgré quelques belles occasions loupées, les joueurs de la capitale ont étrillé leurs opposants du jour. Kylian Mbappé s’est notamment offert un doublé (4-0). Logiquement, après ce brillant succès, les Franciliens se sont dits contents. Contents et aussi déterminés à poursuivre sur cette lancée jusqu’au match contre Dortmund (11 mars).

Idrissa Gueye (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Une large victoire et qui est bien sûr méritée. Déjà en première période, on a eu beaucoup d’occasions. Malheureusement on n’a su mettre qu’un seul but. Dortmund ? Oui, ce match est dans nos têtes, mais il y a encore quelques rencontres avant. Il faut bien travailler et éviter les quelques erreurs qu’on a pu faire au match aller. Une équipe soudée ? On le dit, mais il faut le prouver sur le terrain. En obtenant cette qualification pour les quarts notamment. Il y a aussi l’OL. Un grand rendez-vous et une grosse équipe en face. On les a battus deux fois. Mais cette fois-ci, ça sera différent et il faudra tout faire pour le gagner. »

Keylor Navas (gardien du PSG sur BeIn Sports) : "C'était important de rester patient parce qu'en première mi-temps, Dijon jouait à 5 derrière et c'était difficile d'avoir beaucoup d'occasions mais l'important c'est d'avoir marqué beaucoup de buts. Il fallait sortir de ce match sans encaisser de buts, c'était l'objectif (...) Le groupe ? L'ambiance est très bonne. Je défendrai toujours mes coéquipiers. Ils me défendent toujours et ils font le meilleur sur le terrain et c'est aussi mon rôle de les défendre (...) Nous voulons profiter sur le terrain et rester le plus sérieux possible avec un objectif qui n'a pas changé depuis le début de saison : gagner ».

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : « C’était un match presque parfait, même s’il y a toujors des choses à améliorer. Mais globalement, on s’est créé beaucoup d’occasions et on ne leur en a pas donné. On a été très attentifs. C’était nécessaire, on a défendu ensemble avec beaucoup d’efforts. Di Maria ? Ce n’est pas du tout grave. Il a dit qu’il n’y avait pas de douleur. Il avait juste une gêne. Mais il ne fallait pas prendre de risque. On fera des examens demain. Les ratés de Cavani ? C’est de la malchance. Ce n’est pas une question de technique. Ce n’était pas son jour, et on a donné quelques minutes à Mauro et il a marqué sur la 1e touche. Tant mieux pour Mauro, et ce n’est pas grave pour Edinson (…) Marquinhos, je ne peux pas dire où il jouera contre Dortmund. On doit attendre un peu. Il y a encore des matches avant Dortmund. Mais on se laisse des possibilités, et il saura toujours jouer derrière. Mais si on veut l’adopter au milieu, faut le faire jouer d’ici là. On doit réfléchir. »

Stéphane Jobard (entraineur de Dijon) : "Le score reflète bien le match. On a trop peu porté le danger dans le camp parisien pour inquiéter cette équipe. (...) J'ai bien aimé la discipline dans un premier temps. Mais on manque un petit peu de maturité et d'expérience. On doit grandir dans la gestion des émotions. Le contexte du Parc des Princes, avec une grande équipe face à nous, doit nous permettre de grandir. Certains de mes joueurs ont déjoué, et ça ça me gêne. (...) On avait le secret espoir de ramener des points, on ne l'a pas fait et on va se concentrer maintenant sur notre championnat et l'objectif maintien avec le match qui arrive contre . On s'est fait châtier, certes, mais je n'ai pas vu une équipe qui a lâché, donc je ne suis pas inquiet."