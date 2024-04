Gündogan a peur des ailiers du PSG

La star du FC Barcelone Ilkay Gündogan rêve d'une rencontre en Champions League avec son ancienne équipe, Manchester City, cette saison.

Gündogan a été le capitaine de City, qui a remporté la première Ligue des champions de son histoire à la fin de la campagne 2022/23. La gloire européenne a couronné une fin de saison sensationnelle pour City, qui a réalisé un triplé avec la Premier League et la FA Cup. Malgré son incroyable succès à Manchester, Gündogan a choisi de ne pas renouveler son contrat à l'Etihad Stadium et a accepté un transfert gratuit à Barcelone.

Les Blaugrana se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison et affronteront le Paris Saint-Germain en huitième de finale. "Si on joue comme contre Naples, nous aurons une chance en Ligue des champions cette saison. Après, le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs. Nous devrons contrôler les ailiers et très bien défendre sur eux mais il faudra le faire en équipe. Si nous y parvenons, nous aurons une chance", estime ainsi le milieu allemand dans des propos fournis à Sport.

Une finale contre City ?

Le tirage au sort a séparé Barcelone et City, qui ne pourront plus se rencontrer qu'en finale le 1er juin.

Gündogan est convaincu que Barcelone peut se qualifier pour la dernière marche de l'épreuve suprême et il souhaite rencontrer son ancienne équipe au stade de Wembley.

"Bien sûr, j'aimerais affronter City en finale ! Mais l'objectif principal est de disputer une finale de Ligue des champions avec le Barça", a-t-il déclaré. "Ce serait extraordinaire de jouer contre eux, mais peu importe qui se trouve devant nous. City est une équipe extraordinaire et probablement celle qui a le plus de chances d'être en finale".