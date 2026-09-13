Arda Güler n'a pas eu besoin de 90 minutes complètes pour s'imposer sur la scène, et il n'a pas eu besoin de marquer un but ou de disputer un match exceptionnel dès le début pour prouver qu'il était un joueur différent. 23 minutes seulement ont suffi pour laisser son empreinte, renverser le rythme du match, offrir au Real Madrid ce qui lui manquait, puis placer son entraîneur José Mourinho devant une question impossible à ignorer : Güler est-il réellement devenu un joueur méritant une place de titulaire permanente ?

Le Turc est entré sur la pelouse à la 72e minute face au Rayo Vallecano. Le Real Madrid avait entamé la rencontre avec force, avant que son influence ne recule progressivement en seconde période, tandis que son adversaire commençait à prendre confiance et à se rapprocher davantage des buts de l'équipe merengue. Mais dès l'apparition de Güler, la physionomie du match a changé de manière frappante.

Par sa touche du pied gauche, sa sérénité dans le traitement du ballon et sa capacité à créer le danger dans des espaces réduits, le Real Madrid a repris l'initiative. Güler n'était pas un simple remplaçant entré pour terminer le match, mais il s'est transformé en quelques minutes en pivot essentiel des attaques de son équipe, comme s'il n'avait besoin que d'une petite occasion pour rappeler à tous ce dont il est capable.

Et malgré une participation de seulement 23 minutes, Güler a été le joueur ayant créé le plus d'occasions dans le match, après en avoir créé cinq, dont deux nettes, prenant également la tête du classement du championnat dans ce domaine. Son influence ne s'est pas arrêtée à la création d'occasions, puisqu'il a été le joueur ayant le plus tenté de centres, avec cinq centres, et il a occupé la quatrième place des passes réussies dans le dernier tiers offensif avec 12 passes, ainsi que la quatrième également dans les dribbles réussis avec deux dribbles, en plus d'avoir délivré une passe décisive.

Ce sont des chiffres qui paraissent frappants même s'ils étaient réalisés sur un match complet, alors que dire lorsqu'ils proviennent d'un joueur n'ayant disputé que 23 minutes ? Pour cette raison, la participation de Güler n'a pas été un simple changement tactique opéré par Mourinho, mais une rapide leçon technique sur la manière dont un seul joueur peut changer le rythme d'un match entier.

En première période, le Real Madrid était une force de frappe, s'appuyant sur les transitions rapides et les contre-attaques, et il a réussi à dominer nettement le Rayo Vallecano. Mais la mi-temps a rebattu les cartes de l'équipe adverse, et dans le même temps le Real Madrid a paru moins dynamique, au point que Camello a commencé à s'infiltrer dans la surface de réparation de l'équipe merengue et à constituer une véritable source de danger. C'est alors que Mourinho a décidé d'intervenir.

Mourinho change ses calculs

L'entraîneur portugais avait choisi plus tôt dans le match de s'appuyer sur la puissance physique, lorsqu'il a fait entrer Tchouaméni à la place de Bernabé à la 69e minute, mais le déroulement de la rencontre l'a contraint à chercher une solution différente.

Diomandé, qui avait montré quelques éclairs marquants et de l'enthousiasme lors de sa première titularisation, bien qu'il n'ait pas été suffisamment décisif, est sorti, et Güler est entré. C'est là que tout a changé.

L'entrée du joueur turc n'a pas été une simple addition offensive, mais elle a donné au Real Madrid une plus grande capacité à conserver le ballon, à se déplacer entre les lignes, à créer des occasions et à briser la pression que le Rayo Vallecano commençait à exercer sur l'équipe merengue.

Sur un coup franc côté aile, Güler a adressé un centre parfait en direction de Dumfries, mais Aouarou est intervenu avec brio et l'a repoussé. Et cela ne s'est pas arrêté là.

Sur le corner suivant, le scénario s'est répété avec Rüdiger, qui a obligé le gardien à repousser un autre tir, avant que Güler ne réapparaisse par sa capacité à se libérer de la pression dans sa propre moitié de terrain, après avoir dépassé son adversaire par deux dribbles successifs.

Ensuite, le joueur turc a failli marquer lui-même, lorsqu'il a déclenché un tir puissant depuis l'entrée de la surface de réparation. Puis il a délivré un ballon en profondeur à Mbappé, qui a tiré à son tour, mais le gardien était au rendez-vous.

Et il est apparu clairement que Güler n'a pas besoin de beaucoup de temps pour laisser sa marque. Il lui suffit d'obtenir le ballon pour que le danger commence à apparaître.

Et à la 90e+1, le moment le plus important est arrivé. Güler a de nouveau montré la qualité du partenariat qu'il peut nouer avec ses coéquipiers, lorsqu'il a créé le quatrième but par une passe décisive, confirmant que tout ce qu'il avait offert n'était pas de simples éclairs passagers.

La première question, et Mourinho reconnaît

Mourinho n'a pas caché l'influence de Güler après le match. Lorsqu'on a demandé à l'entraîneur portugais si le Real Madrid semblait meilleur lorsque Güler était sur le terrain, il a marqué une courte pause avant de répondre par une approbation claire : « Je suis d'accord. »

Il a ensuite fait l'éloge du joueur turc, affirmant qu'il s'agissait d'un joueur excellent doté d'un grand talent, et que lorsqu'il est entré dans le match il a fait la différence et a donné à l'équipe une plus grande stabilité. Mais Mourinho a tenu dans le même temps à clarifier son point de vue sur la concurrence au sein de l'équipe.

Il a déclaré que Güler joue beaucoup lorsqu'il est présent sur le terrain, mais il a indiqué qu'il était tout à fait certain que la première question aurait porté sur le moment de l'entrée de Diomandé, si ce dernier n'avait pas débuté le match comme titulaire.

Et c'est là qu'apparaît la vérité qui ne peut être dissimulée. La concurrence au sein du Real Madrid est devenue plus rude, mais les performances de Güler commencent à imposer une question différente : quand le joueur qui possède une telle influence devient-il un candidat permanent à une place de titulaire ?

La réponse n'a pas besoin d'une déclaration de l'entraîneur autant qu'elle nécessite de regarder ce que fait le joueur sur le terrain.

Güler parle le langage des chiffres

Güler n'est plus un simple jeune talent attendant sa chance, mais il est devenu un joueur qui s'impose par les chiffres. Le Turc est le joueur qui crée le plus d'occasions du championnat d'Espagne, après en avoir créé 24, devançant Lamine Yamal qui occupe la deuxième place avec 18 occasions.

Et cela ne s'arrête pas à la création d'occasions, puisque Güler est également en tête du classement des joueurs ayant créé le plus d'occasions nettes avec six occasions, contre cinq pour Lamine.

Son influence apparaît aussi dans le domaine défensif, puisqu'il occupe la quatrième place parmi les joueurs récupérant le plus de ballons dans le dernier tiers offensif, avec cinq récupérations.

Quant à Vinicius, qui compte six récupérations, il partage la tête de ce classement avec Baena et Romero. Ces chiffres révèlent un aspect important de l'évolution de Güler.

Il n'attend pas seulement le ballon pour réaliser une action individuelle, et il ne se contente pas de se déplacer dans le tiers offensif, mais il est devenu plus influent dans le pressing, la récupération du ballon, la création d'occasions et le contrôle du rythme de jeu.

Le plus fascinant dans l'histoire de Güler est que ces chiffres ont été réalisés en seulement 227 minutes, à raison d'une moyenne de 45,4 minutes par match. Autrement dit, environ un demi-match a suffi au joueur turc pour produire ces chiffres.

Güler a débuté comme titulaire face à l'Espanyol, à la Real Sociedad et au Real Betis, mais il n'a pas disputé plus de 78 minutes dans un match, et c'était lors de cette participation face à la Real Sociedad. Face à Malaga, il est entré en remplacement à la 87e minute, avant de répéter le scénario face au Rayo Vallecano, lorsqu'il est entré à la 72e minute.

Et c'est là que réside le paradoxe. Güler est un joueur essentiel dans les calculs du Real Madrid, mais il n'est pas assuré de débuter comme titulaire à chaque match. C'est une équation qui peut paraître étrange, surtout si l'on regarde son influence dans les minutes qu'il obtient.

L'importance de sa participation en Ligue des champions face à l'Inter Milan a augmenté, où il a obtenu l'occasion de jouer titulaire en raison d'une suspension, mais cela ne s'est pas encore transformé en règle établie. Néanmoins, ses performances actuelles rendent de plus en plus difficile d'ignorer cette question avec le temps.

Le Real Madrid connaît la valeur de son joyau

Au sein du Real Madrid, le talent de Güler n'était pas une chose inconnue. Le club sait depuis longtemps que le joueur turc possède des capacités exceptionnelles, et que son niveau progresse saison après saison, pas à pas, de manière plus constante et plus mature.

Il est vrai que ses débuts n'ont pas été faciles, en raison des blessures et du manque d'occasions de jouer, mais cela n'a pas changé le regard porté sur lui au sein du club. Il a toujours été clair que le Real Madrid voit en Güler un joueur différent, et que son talent n'a besoin que de temps et de continuité pour se transformer en une véritable influence sur le terrain.

Et maintenant, ce joyau commence à se manifester de manière plus évidente. Chaque nouveau match lui donne une plus grande confiance, et chaque minute qu'il obtient se transforme en une nouvelle occasion de prouver que la question ne concerne plus seulement le talent, mais sa capacité à réellement faire la différence.

C'est pourquoi il n'était pas étonnant que le Real Madrid se soit mobilisé tôt pour protéger l'avenir du joueur. Selon ce qu'a rapporté le journal « AS », le club a entamé des négociations pour prolonger le contrat de Güler, qui court actuellement jusqu'en 2029, avec une tendance à l'étendre jusqu'en 2031.

Mais l'aspect le plus important du nouveau contrat ne concerne pas seulement la durée de la prolongation, mais l'aspect financier. Il est attendu que Güler obtienne une augmentation financière proportionnelle à son statut actuel au sein de l'équipe, et surtout qui reflète également les grandes attentes concernant son avenir.

Le joueur n'a que 21 ans, et sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 90 millions d'euros. Et tout cela se produit malgré une réalité qui paraît frappante : Güler ne joue en moyenne qu'environ 45 minutes par match.

Mais c'est peut-être là le message le plus clair de son histoire actuelle. Güler n'a pas besoin de 90 minutes pour laisser une marque, et il n'a pas besoin d'un match complet pour prouver qu'il est capable de faire la différence.

23 minutes face au Rayo Vallecano ont suffi pour changer le visage du Real Madrid, renverser le rythme du match, créer des occasions, délivrer une passe décisive et obliger Mourinho à reconnaître son influence.

Et pour cette raison, la question n'est plus seulement : quand Güler jouera-t-il ? La première question est devenue plus pressante : quand deviendra-t-il difficile pour le Real Madrid de commencer un match sans lui ?