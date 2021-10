Guardiola : "Xavi est prêt pour le Barça"

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, estime que Xavi est prêt à prendre les commandes du Barça.

Pep Guardiola pense que la légende barcelonaise Xavi est prête à prendre en charge le club, affirmant que son ancien coéquipier a plus d'expérience dans le coaching que lui n'en avait lorsqu'il a pris les rênes de la formation blaugrana en 2008.

Le manager de Manchester City a été interrogé sur la possibilité que son compatriote s'installe du côté du Camp Nou après le limogeage de Ronald Koeman plus tôt cette semaine. Tout en refusant de spéculer au sujet de celui qui succèdera au Néerlandais, Guardiola a affirmé qu'il n'avait aucun doute sur les aptitudes de Xavi pour le poste en question et qu'il espère que le club pourra retrouver vite son lustre d'antan.

"Tout d'abord, je ne sais pas ce qui va se passer. Ils ont un coach intérimaire et je lui souhaite bonne chance", a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse d'avant-match, faisant référence à la nomination de Sergi Barjuan. "Xavi, si cela se produit, je n'ai aucun doute qu'il est prêt à faire le travail. Il connaît l'environnement qui est si important. Il connaît le jeu, il a de la passion. Il a plus d'expérience maintenant que j'avais quand je suis devenu entraineur au plus haut niveau. Et je lui souhaite tout le meilleur et j'espère que l'équipe pourra revenir petit à petit vers les sommets."

Guardiola compatie pour pour Koeman

L'arrivée prévue de Xavi intervient au milieu d'une période mouvementée de l'histoire du Barça, une période qui a déjà vu le légendaire Lionel Messi abandonner le navire pour filer sous d'autres cieux, plus rémunérateurs. Malgré le succès de la Copa del Rey la saison dernière, Koeman a connu des difficultés du côté du Camp Nou et quitte le club sur un bilan très décevant.

Guardiola a admis qu'il avait de la sympathie pour le technicien hollandais, qu'il a connu comme coéquipier : "Ronald et moi-même savons exactement que nous dépendons, vivons et attendons et nous sommes là pour les résultats. Personne ne peut survivre sans résultats, pas de Koeman, pas de Pep. C'est un de mes amis, je lui souhaite le meilleur et je le verrai bientôt et je suis sûr qu'il a fait de bonnes choses pour les jeunes joueurs de l'académie."