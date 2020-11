Guardiola voulait faire d'Odegaard "le meilleur joueur au monde"

L'actuel manager de Manchester City voulait faire signer Martin Odegaard lorsqu'il était en charge du Bayern.

Pep Guardiola voulait faire de Martin Odegaard "le meilleur joueur du monde" pendant son séjour au , affirme l'ex-international norvégien Jan Age Fjortoft. Au même titre que les responsables de , le Catalan a finalement manqué de recruter la pépite scandinave, qui a finalement choisi de rejoindre le .

Au milieu des années 2010, un talent prodigieux a fait irruption sur la scène footballistique du côté de Stromsgodset et son potentiel a rapidement tapé dans l'oeil des plus grands d'Europe. Plusieurs poids lourds d' , d' et d' se sont alors positionnés dans l'espoir de le recruter.

Guardiola a exhorté le Bayern à gagner cette course et à lui offrir un joueur qui pourrait être transformé en un footballeur de classe mondiale. Ces appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd, le Real Madrid a réussi à couper l'herbe sous les pieds de la concurrence et attirer Odegaard dans son effectif. C'était il y a cinq ans, et l'intéressé n'a pas encore réussi à prendre ses marques au sein de la formation merengue.

Fjortoft, qui faisait partie de l'encadrement de la sélection norvégienne à l'époque où Guardiola a fait part de ses intentions, a révélé au podcast Here We Go ce que l'entraîneur catalan lui avait dit: «Vous devez amener ce garçon à Munich, vous devez le faire venir à Munich! Je ferai de lui le meilleur joueur du monde".

Fjortoft a joué un rôle dans les discussions concernant l’avenir d’Odegaard. Selon lui, son jeune compatriote a fini par se rendre en Espagne car le Real avait une équipe B où il avait la garantie de pouvoir apprendre le métier.