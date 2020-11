Encore une bonne nouvelle pour le Real de Zidane

Le Real Madrid enchaîne les bonnes nouvelles en ce moment avec notamment le retour de Martin Odegaard.

Le a déjà pour objectif la rencontre de dimanche face à Valence en au Mestalla avec Martin Odegaard qui espère faire partie de l'équipe de Zinedine Zidane pour ce choc.

Le Norvégien a repris le travail avec ses coéquipiers à l'entraînement à Valdebebas mercredi aux côtés de ceux qui n'avaient pas participé à la victoire en acquise mardi soir contre l'Inter.

Le onze de départ face au club lombard a passé la matinée dans la salle de sport et a fait du fitness.

Nacho, Dani Carvajal et Alvaro Odriozola sont tous out contre Valence et ont continué à travailler à l'intérieu.

Pour rappel, Odegaard s'est blessé avant le match face à Cadix le 16 octobre dernier. Après avoir subi des tests, on pensait que le Norvégien ne reviendrait pas dans l'équipe du Real Madrid avant la prochaine pause internationale, mais il semble qu'Odegaard pourrait être de retour plus tôt que prévu.